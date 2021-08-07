Mattel создала Барби в честь разработчика вакцины от коронавируса
Foto: Pixabay

Компания Mattel создала куклу Барби по образу одного из разработчиков вакцины от коронавируса Оксфордского университета и компании AstraZeneca - профессора-вакционолога Сары Гилберт, дамы Ордена Британской империи.

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Ученая сказала журналистам, что сначала решение компании показалось ей "очень странным", но затем она стала надеяться, что создание такой куклы вдохновит девочек на учебу и выбор карьеры в сферах науки, технологий, инженерии и математики (STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Ей хотелось бы, чтобы дети, которые увидели "ее Барби", поняли, насколько важна работа в науке и как она помогает миру. "Мне хочется, чтобы моя кукла показала детям профессии, о которых они могли раньше и не знать, например, вакцинолога", - цитирует ее Guardian.

Mattel выпустила еще пять Барби в честь женщин, преуспевших в сфере науки и технологий (STEM). Среди прообразов кукол, к примеру австралийская создательница многоразового защитного костюма для медиков Кирби Уайт и бразильская ученая-биомедик Жаклин Гоэс де Жезус.

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Интерфакс

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Интерфакс

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