Mattel создала Барби в честь разработчика вакцины от коронавируса

Компания Mattel создала куклу Барби по образу одного из разработчиков вакцины от коронавируса Оксфордского университета и компании AstraZeneca - профессора-вакционолога Сары Гилберт, дамы Ордена Британской империи.

AstraZeneca jab pioneer Dame Sarah Gilbert is immortalised as a Barbie https://t.co/nPJMYAQevx via @Femail