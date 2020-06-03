МЧС России впервые включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
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В октябре 2020 года в России впервые будет проведена в централизованном порядке комплексная проверка готовности систем оповещения населения, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

В ведомстве пояснили, что комплексные проверки проведут с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов во всех регионах.

Решение о проведении столь масштабной проверки было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.

В министерстве отметили, что возможности систем оповещения населения использовались для информирования россиян о правилах поведения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

При необходимости МЧС может сейчас выпустить экстренную информацию одновременно на все каналы так называемого "первого мультиплекса" (пакет цифровых каналов РТРС-1), включающего в себя десять телеканалов:

"Первый канал";
"Россия-1";
"Матч ТВ";
НТВ;
"Петербург — 5 канал";
"Россия — Культура";
"Россия-24;
"Карусель";
"Общественное телевидение России";
ТВ Центр

К 2030 году не менее 90% населения должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения. В связи с этим МЧС совместно с Минкомсвязью и Россвязью работает над развитием таких систем.

"В частности, планируется дооборудовать таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах, средствами оповещения. В настоящее время ведется работа по составлению перечня населенных пунктов, в которых в первую очередь необходимо дооборудование таксофонов такими системами", — отметили в пресс-службе МЧС.

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