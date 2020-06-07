Медбрат и преподаватель. Что известно о стрелке и пострадавших?

В субботу поздним вечером в Эстонии у заправочной станции вблизи Лихула 32-летний мужчина открыл стрельбу по незнакомым людям, двое из которых погибли, а также пострадали три человека, в том числе малолетние дети. После полуночи подозреваемый был задержан. Портал Delfi обобщил последнюю информацию.

Что известно о стрельбе?



Подозреваемый на автомашине "Subaru" стал виновником ДТП у заправочной станции в Лихула, но покинул место происшествия. Его стал преследовать мотоциклист, в которого выстрелил подозреваемый. Мотоциклист умер на месте.

Затем подозреваемый открыл огонь по автомобилю, в котором, по последним данным, находилось пятеро человек — мужчина, женщина и трое детей. Женщина погибла от полученных травм, мужчина и двое детей пострадали и сейчас находятся под присмотром врачей.

После стрельбы мужчина еще сколько-то времени передвигался в районе происшествия, затем сбежал в лес. В течение двух с половиной часов его удалось задержать.

В полиции также сообщили, что одна пуля попала в полицейского, но в шлем, и страж порядка не пострадал.

Что известно о пострадавших?



В автомобиле, по которому стрелял мужчина, находилось в общей сложности пять человек: 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и трое детей — пяти, трех и девяти лет. Находившиеся в автомобиле мужчина и женщина приходились детям дедушкой и бабушкой.

61-летняя женщина от полученных травм скончалась. Пятилетний и трехлетний ребенок находятся в больнице в тяжелом состоянии. 58-летний мужчина утром был отпущен домой под наблюдение врача.

Находившийся в машине девятилетний ребенок был осмотрен медиками скорой. С ним было все в порядке и его передали родителям.

Погибший мотоциклист — мужчина 40 лет.

Что известно о стрелке?



Подозреваемому, который был задержан в ночь на воскресенье, 32 года. Он связан со сферой здравоохранения и имел отношение к Кайтселийту (ред.: аналог Земессардзе). У мужчины есть действующая лицензия на оружие.

Несмотря на то, что полиция не подтверждает, но и не опровергает имеющуюся в распоряжении Delfi информацию, ее как один подтверждают местные жители.

В 2008 году мужчина был признан виновным в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обращении со взрывчаткой, огнестрельным оружием и боеприпасами. В качестве наказания он должен был заплатить штраф в размере 14 800 крон. В то время мужчина работал в таллинской дружине Кайтселийта.

Насколько известно, весной 2008 года он и еще один человек стреляли ночью в сторону многоквартирного дома. Пули разбили окна двух квартир, в одной из которых находились люди.

В 2012 году мужчина был награжден знаком отличия Таллиннской дружины "Молодые орлы". В то время он являлся членом правления дружины. Также мужчина работал в Таллиннской скорой помощи, потом в PERH, а затем с частичной занятностью в Таллиннской детской больнице. Несколько лет преподавал медсестринство.

Несколько лет назад основал фирму, предлагающую услуги сестринского ухода на дому. Предприятие даже выиграло несколько тендеров в публичном секторе и осуществляло услуги, например, в центре задержания Департамента полиции и погранохраны и Таллиннском арестном доме.

Как пишет RusERR, в Кайтселийте он числился до 2013 года. По первоначальным данным, он мог стрелять в Лихула из трех разных видов оружия.