"Медиазона": с начала войны в России завели более 500 уголовных дел против "отказников" из числа военных

В гарнизонные военные суды РФ с начала полномасштабного российского вторжения в Украину поступило 536 уголовных дел против военнослужащих, обвиняемых в самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов, по 247 делам уже вынесены приговоры. Об этом пишет "Медиазона", изучившая судебную статистику.

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Как отмечают журналисты, количество дел стало расти с лета прошлого года и увеличивается каждый месяц — неполный март 2023 года уже стал рекордным. Этому способствовало ужесточение российского уголовного законодательства незадолго до объявления мобилизации в сентябре. Больше всего дел рассматривают в Московской, Калининградской, Самарской, Ростовской и Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Суды над "отказниками" намеренно делают показательными, отмечает "Медиазона", тем самым запугивая остальных военнослужащих: обвиняемых задерживают перед строем сослуживцев, приговоры оглашают непосредственно в воинских частях, судьи приезжают для проведения "профилактических бесед". "От общества такие дела, наоборот, скрывают: приговоры обычно не публикуют, часто не сообщают даже сроки наказания", — подчеркивают авторы исследования.

Более 85% всех дел завели по статье о самовольном оставлении части, причем примерно в половине случаев обвиняемый отсутствовал в месте дислокации более месяца. Около трети уже осужденных военных приговорили к условному сроку, что позволяет вновь отправить их на фронт.

"Медиазона" подчеркивает, что обвиняемые в самовольном оставлении части далеко не всегда открыто признают, что причиной их решения стало нежелание участвовать в войне. В случае прямого отказа отправляться в Украину чаще возбуждают дела по статье о неисполнении приказа, сейчас суды рассматривают 25 таких дел, из них семь дошли до вынесения приговора.