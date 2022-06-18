"Медиазона" установила данные 3798 погибших в Украине россиян

С начала войны РФ с Украиной погибли не менее 3798 российских военных, чьи данные удалось установить. Больше всего потерь - в Дагестане и Бурятии, отмечает "Медиазона" со ссылкой на данные из открытых источников.

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Не менее 3798 российских военных, данные которых удалось установить, погибли в период с начала войны РФ с Украиной 24 февраля. Это утверждает издание "Медиазона", которое совместно с медиакомпанией BBC и командой волонтеров продолжает собирать информацию по открытым источникам. Сводка опубликована в пятницу, 17 июня.

Больше всего потерь — в Дагестане (207 погибших) и Бурятии (164), отмечает "Медиазона". Причем в Бурятии погибших хоронят едва ли не каждый день. По данным издания, затронуты в основном бедные регионы, где средняя зарплата — ниже медианной по России. Москва (8) и Санкт-Петербург (26) практически не фигурируют в источниках, отмечает издание.

Самый большой прирост погибших по сравнению с предыдущим обновлением сводки 3 июня — добровольцы. При этом в 652 случаях речь шла о гибели офицеров, пишут журналисты. Составители инфографики также отмечают, что существенные потери несут и в подразделениях, которые принято считать элитными и наиболее боеспособными — воздушно-десантных войсках (ВДВ), морской пехоте и спецназе.

Реальные цифры могут быть выше

Наиболее значительные потери пришлись на период с 24 февраля по 12 марта. К июню, согласно сводке, цифры значительно снизились.

В своем анализе журналисты опираются на посты в соцсетях, сообщения в региональных СМИ и публикации на сайтах органов государственной власти. При этом приводимая статистика может не отражать реальные цифры, поскольку речь идет о сведениях из открытых источниках. Кроме того, неизвестно число пропавших без вести и попавших в плен.

Министерство обороны РФ сообщало о потерях 2 марта (498 погибших и 1597 раненых) и 25 марта (1351 погибший 3825 раненых). Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 1 июня заявил, что Россия практически перестала терять военных, изменив подход к ведению боевых действий в Украине.