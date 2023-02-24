Медиазона: за год в Украине погибли 15 тысяч россиян. Это больше, чем советские потери в Афганистане за девять лет

За первый год полномасштабного российского вторжения в Украину погибли 15 136 россиян, сообщает "Медиазона". Эту информацию на основе открытых данных подтвердили журналисты "Медиазоны" и "Русской службы Би-би-си" вместе с командой волонтеров, которые ведут поименный список погибших российских солдат.

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Среди погибших — более 1 200 мобилизованных, более 1 300 заключенных, более 1 800 офицеров и 199 подполковников, полковников и генералов.

Число подтвержденных потерь России за год вторжения превысило советские потери в Афганистане за девять лет, отмечает "Медиазона" — по официальным данным там погибло 15 051 человек.

При этом информация о российских потерях за год полномасштабной войны в Украине основана лишь на тех случаях гибели, которые подтверждаются публично — реальный уровень потерь значительно выше, отмечают журналисты.

Подробная инфографика о человеческих потерях РФ доступна на сайте "Медиазоны".

Как отмечает "Медуза", за время войны Минобороны РФ трижды сообщало о своих потерях, в последний раз — в сентябре 2022 года. Тогда российская сторона утверждала, что погибли 5937 российских военнослужащих.

В Генштабе ВСУ, который ежедневно подсчитывает российские потери, сообщили утром 24 февраля, что за год полномасштабного российского вторжения "ликвидировано" 146 820 россиян.