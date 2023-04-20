Медсестру Уго Чавеса приговорили в США к 15 годам за отмывание денег

Суд в США приговорил бывшую медсестру экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, занявшую по его рекомендации пост госказначея, к 15 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Столько же получили и ее муж, бывший глава службы безопасности Чавеса Адриан Веласкес.

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Клаудия Диас — уже не первый высокопоставленный венесуэльский чиновник, который предстает перед судом в США. Ей и ее мужу были предъявлены обвинения в отмывании десятков миллионов долларов, полученных в виде взяток от венесуэльского медиа-магната. Оба они отказались признать себя виновными и пойти на сделку со следствием.

Клаудия Диас с мужем Адрианом Веласкесом Фигероа были арестованы в Испании, где они вели роскошный образ жизни, еще в 2018 году.

Тогда в интервью BBC Mundo (службе Би-би-си на испанском языке) в Мадриде Диас утверждала, что все их богатства были нажиты ее мужем еще до их знакомства, когда он был предпринимателем.

Однако, как установил суд во Флориде, в период с 2011 по 2013 годы, когда Диас возглавляла казначейство страны, они с супругом получили (и отмыли) взятки от венесуэльского медиамагната Рауля Горрина на сумму не меньше 65 млн долларов США.

За эти взятки Горрину было позволено покупать у казначейства американские доллары по заниженному курсу, которые они затем с огромной выгодой перепродавал на черном рынке.

Горрину, который владеет медиасетью Globovisión news и, по некоторым сведениям, по-прежнему живет в Каракасе, также были предъявлены обвинения в коррупции, и он числится в списке "особо разыскиваемых" Иммиграционной и таможенной полицией США.

15-летний срок, назначенный Клаудии Диас и ее мужу стал одним из самых продолжительных для коррумпированных венесуэльских чиновников, которых судили в США.

Вынося приговор, судья отметил, что незаконно приобретенные средства позволили супругам в корне изменить свой образ жизни.

Из сержантов — в фаворитки

В самом деле, ныне 49-летняя Диас сделала феерическую карьеру. Будучи сержантом ВМС, она попала в почетный караул президента, потом, когда Чавес заболел раком, она присоединилась к команде медсестер, которые ухаживали за ним.

Несмотря на то, что у Диас не было финансового образования, Чавес в благодарность за ее верность сделал ее государственным казначеем — этот пост она занимала с 2011 года до самой смерти президента в 2013 году.

Затем они с мужем переехали в Испанию, где стали вести роскошный образ жизни, что вызвало подозрения у местных властей. В итоге их арестовали и в прошлом году экстрадировали в США.

Привлечь коррумпированных бывших венесуэльских чиновников к ответственности американским прокурорам помогло то, что многие их них приобрели собственность во Флориде или использовали американские банки для вложения своих миллионов, приобретенных незаконным путем.