Медуза: Госдума РФ поддержала денонсацию соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Законопроект о денонсации внесли в парламент в декабре. Теперь его должны одобрить Совет Федерации и президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

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Как пишет издание, соглашение позволяет избежать ситуации, когда налог с дохода (прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, доходов от работы по найму, доходов артистов и спортсменов) приходится платить в двух странах.

В мае 2022 года Латвия уведомила Россию о приостановке действия соглашения по причине нарушения РФ международного права и потребовала вывести войска из Украины. В ответ Россия также приостановила действие этого документа в сентябре.

"В силу того, что возврат Латвийской стороны к выполнению обязательств в рамках соглашения представляется маловероятным, соглашение подлежит денонсации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ был подписан в 2010 году. Если Россия направит уведомление о денонсации соглашения до 30 июня 2023 года, его действие прекратится с 1 января 2024-го.

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