"Медуза": Кремль "рекомендует" СМИ сравнивать войну с крещением Руси, а Путина — с Александром Невским

Как пишет издание, Кремль "рекомендует" государственным и провластным СМИ — а также системным политикам — проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой. Тезисы о том, что три этих события очень похожи по своей сути, содержатся в двух методичках, подготовленных в июле администрацией президента (АП) РФ. Обе есть в распоряжении "Медузы". Вторжение в Украину в них объясняется действиями "коллективного Запада", который уже почти тысячу лет нападает на Россию, чтобы разделить ее и завладеть ресурсами страны, а также уничтожить православную веру.

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Борьба с безбожниками

В преамбуле последней методички сказано (по информации источников "Медузы", близких к АП, руководители пропагандистских СМИ получили ее во второй половине июля):

Крещение стало основой укрепления и единства русского государства на сотни лет вперед. Православная вера учит состраданию, любви к ближнему, терпимости к другим. Эти ценности легли в основу русской цивилизации и позволили России объединить сотни народов. Сегодня представители всех народов России вновь сплотились в противостоянии с безбожниками и защите традиционных ценностей и права своих детей жить в соответствии с ними.

Также в ней говорится, что принятие православия помогло объединить "разрозненные русские земли" и создать государство, определяющей ценностью которого стала "терпимость".

Затем в документе утверждается: как и крещение Руси, война в Украине закладывает "государственные основы" страны — а также "основы развития России на столетия вперед". Авторы (они в документе не указаны) уверяют, что это происходит благодаря "сплочению общества" вокруг армии и "стратегического курса президента". "Россия вновь стала способной к исполнению своей миссии — защищать угнетаемых", — указывается в тексте.

При этом в начале войны Кремль предлагает винить "коллективный Запад", который уверен в "собственной исключительности", а также "неполноценности" православных.

"Конфликт на Украине был спровоцирован руками западных стран, которые передавали Украине вооружение. Украина должна была стать плацдармом нападения на Россию. Стратегическая цель коллективного Запада на протяжении несколько веков в отношении России не меняется — это сдерживание, ослабление, расчленение и полное уничтожение России", — так "рекомендуют" рассказывать о причинах войны авторы методички.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Одной из целей "спецоперации" в документе провозглашается "борьба с безбожниками", которых в тексте характеризуют как "насильников, разбойников и убийц", которые "ни во что не верили — и считали, что это освобождает их от каких-либо моральных обязательств перед другими людьми".

Такими "безбожниками" в Кремле предлагают называть и украинских военных. Пропагандистам предложено рассказывать, что те "приносят жертвы и совершают ритуальные убийства", а также используют женщин и детей в качестве "живого щита" (впрочем, об этом государственные СМИ рассказывают с начала войны).

"Для укронацистов не существуют морали, они не рассуждают такими категориями и являются настоящими безбожниками. Они не боятся за свои злодеяния кары Божьей. Многие из укронацистов — открытые сатанисты и последователи человеконенавистнических культов", — такие тезисы советуют озвучивать в администрации президента.

Отдельные публикации с таким посылом также уже появлялись у пропагандистов. Например, РИА Новости в начале июня опубликовало материал с заголовком "Козья Морда. Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатов".

Упреждающий удар

Еще больше аналогий в Кремле находят между войной в Украине и Невской битвой. Эти тезисы перечислены в методичке АП, которая была подготовлена в начале июля (в середине месяца традиционно отмечают годовщину битвы, состоявшейся в 1240 году).

Сначала авторы документа поясняют, что "коллективный Запад" много веков пытается расколоть Россию. Также в методичке разъясняется, что же такое "коллективный Запад". По версии Кремля, в разное время этим "коллективным Западом" были Тевтонский орден, Швеция, Речь Посполитая, империя Наполеона, Третий рейх и НАТО.

Все они исповедовали одну и ту же тактику — настроить против России "народы, живущие вблизи ее границ". Здесь авторы проводят прямую аналогию с "коллективным Западом", который "накачал" Украину оружием — и развернул там "сеть биолабораторий" ("Медуза" подробно разбирала этот тезис пропаганды).

Однако, говорится в методичке, все атаки Запада заканчиваются одинаково: "Общество объединяется вокруг национального лидера и, демонстрируя мужество и героизм на поле боя, дает отпор захватчикам". В Кремле "рекомендуют" провластным СМИ и системным политикам отмечать, что это якобы произошло и после победы в Невской битве — и после начала войны в Украине (хотя достоверных данных об этом нет).

Одна из глав документа названа "Сила в правде!". Эти слова приписывают Александру Невскому, но в летописях говорится, что князь произнес перед битвой совсем другое выражение: "Не в силе Бог, а в правде" (причем эта цитата в тексте из Кремля тоже есть).

"За русскими воинами была правда — они защищали свой дом и поэтому победа не могла не быть нашей", — пишут авторы документа. В пунктах о "спецоперации" о защите дома ничего не говорится, но упоминается, что российские солдаты тоже "уверены в своей правоте, потому что они продолжают дело своих дедов и прадедов — добивают нацизм".

В Кремле отмечают, что сейчас Запад (как и прежде) хочет уничтожить Россию ради необходимых ему ресурсов. Но сами эти ресурсы изменились, отмечают авторы методички. Если раньше это было само население, то теперь Западу нужны полезные ископаемые:

Сложившееся на Западе общество потребления требует много ресурсов. Собственные ресурсы у Запада закончились несколько веков назад. Это стало причиной колониализма и неоколониализма. Запад прямо говорит, что Россия обладает слишком большим количеством ресурсов для одной страны и поэтому ее надо разделить.

Всеми этими аргументы пропагандисты должны подвести читателей и зрителей к тезису о том, что война в Украине — это "упреждающий удар". Этот тезис уже использовали и провластные СМИ, и сам Путин.

"Руководство России и лично Владимир Путин не допустили нападения на Россию. Было принято решение о начале СВО [специальной военной операции], что позволило избежать повторения 22 июня 1941 года с вторжением нацистских войск на территорию России", — сравнивают они действия Кремля и советского руководства (видимо, не в пользу последнего).

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Медуза" уже обнаружила несколько публикаций, в которых используются тезисы из методичек. Так, текст "Газеты.ру" озаглавлен "Крещение Руси и спецоперация на Украине: что общего?". И в нем присутствуют абзацы, просто скопированные из кремлевского "пособия". Например, говорится, что "Россия вновь стала способной к исполнению своей миссии — защищать угнетаемых". Рассказывается в нем и о борьбе России с "безбожниками".

Похожий текст появился и на провластном сайте "ФедералПресс". А о сходстве Невской битвы и "спецоперации" написал прокремлевский Regnum.

По словам двух близких к АП источников "Медузы", сейчас в Кремле пытаются найти "модели", которые могли бы объяснить россиянам причины и цели вторжения в Украину. "Чем дольше длится операция, тем больше вопросов у людей: а зачем это вообще происходит? Каковы цели?", — поясняет один из собеседников "Медузы".

Методички с привязкой к истории — одна из попыток такого объяснения. Источники "Медузы" не исключили, что подобные документы с инструкциями о других исторических событиях будут появляются и дальше: "Происки коллективного Запада можно обнаружить везде".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также издания Regnum, "ФедералПресс" и "Газета.Ру" на момент публикации не ответили на запросы "Медузы".