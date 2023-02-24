"Медуза": на антивоенных акциях в городах России начали задерживать людей. Задержаны уже более 20 человек

В разных городах России задерживают граждан, которые выходят на одиночные пикеты или возлагают цветы у памятников в годовщину войны в Украине, сообщает "Медуза".

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Не менее 5 человек задержаны в Барнауле, сообщает телеграм-канал Avtozak Live. Четверо из них — за то, что установили антивоенные таблички на центральной площади города и возложили возле них цветы; еще один человек — за то, что вышел на пикет с плакатом "Хватит молчать".

В Екатеринбурге во время возложения цветов к мемориалу "Маска скорби" задержали не менее восемь человек. Среди них есть двое журналистов и как минимум двое несовершеннолетних, пишет "ОВД-Инфо".

В Петербурге, как сообщают "Бумага" и "ОВД-Инфо", были задержаны не менее девяти человек за возложение цветов к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко.

В подмосковном Королеве задержали девушку с плакатом "Я за мир", в Иркутске — женщину с плакатом "Требую вывести войска РФ из Украины!". В Нижегородской области задержан муниципальный депутат города Выкса Дмитрий Мочалин, который вышел на улицу с лозунгом "Мир — Украине. Солдат — домой".

Одиночные антивоенные акции прошли также в других городах России.