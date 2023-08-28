"Медуза": в Кремле определились с оппонентами Путина на выборах. Молодым нельзя — чтобы президент не казался "дедом"

Администрация президента РФ определилась со "спарринг-партнерами" Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, пишет "Медуза" со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Как утверждают собеседники издания, одним из основных критериев стал возраст политиков — на фоне других кандидатов 70-летний глава государства не должен казаться "дедом".

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По данным "Медузы", сейчас в АП рассчитывают, что в выборах, помимо Путина, примут участие политики из трех представленных в Госдуме "оппозиционных" партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей". Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов уже заявил, что он вместе с единомышленниками поддержит действующего главу государства.

Кандидатом от КПРФ, утверждает издание, станет 79-летний Геннадий Зюганов, для которого эта президентская кампания станет пятой в карьере. "Зюганов привычен президенту, у него высокий статус лидера партии, его фамилия знакома каждому избирателю. При этом у него есть потолок — кондовый электорат КПРФ, новых избирателей он привлекать не будет", — цитирует "Медуза" одного из своих собеседников, близких к Кремлю.

Вместо умершего в 2022 году лидера ЛДПР Владимира Жириновского, выдвигавшего свою кандидатуру на президентских выборах шесть раз, в бюллетени планируют включить его преемника, 55-летнего депутата Госдумы Леонида Слуцкого. "Он вполне подходит — серьезный мужчина, при должности, в пиджаке. Никто не скажет, что это чистый спойлер. Но личный рейтинг Слуцкого низкий, а сам он как публичный политик — ну такое…", — рассказали журналистам.

Сложнее обстоит ситуация с представителями "Новых людей", впервые пробившихся в Госдуму на выборах 2021 года. АП хотела бы видеть кандидатом от партии ее лидера, 56-летнего бизнесмена Алексея Нечаева. "Логика та же, что со Слуцким: серьезный мужчина в пиджаке, представительный, правильный. Но малоизвестный и не очень харизматичный. Чтобы рейтинг не выбился [вперед] и не стал угрожать KPI (ключевым показателям эффективности — прим. Delfi) по Путину", — пояснил один из собеседников "Медузы".

Однако сам Нечаев, планирующий на следующих парламентских выборах значительно улучшить результат "Новых людей", не хочет выдвигать свою кандидатуру — политик якобы считает, что это плохо отразится на его партийных планах. Вместо себя Нечаев предлагает вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, который сейчас также баллотируется на пост мэра Москвы (голосование пройдет в середине сентября).

"Дело в возрасте. Даванкову 39 лет, он любит пиар, может нормально выступать публично. Понятно, что он не получит большой процент, но молодой и активный кандидат может заставить избирателя подумать о возрасте президента. Это будет невыгодный контраст. Речь не о результате [Путина] на самих выборах, а о перспективе пары-тройки лет, когда мысли о том, что Путин, конечно, молодец, но не пора бы прийти кому-то помоложе, появятся. Участие молодых кандидатов может стать катализатором таких мыслей", — говорит близкий к Кремлю источник "Медузы".

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В июле издание также со ссылкой на собственные источники писало, что политический блок АП РФ ставит задачу получить на президентских выборах в марте 2024 года более 80% голосов за Путина при явке не менее 70%.

Крупнейшие российские социологические службы пока не публикуют электоральные рейтинги кандидатов. В рейтинге доверия, подготовленном "Левада-центром" в конце июля, о доверии Путину заявили 44% респондентов, Зюганову — 3%. Слуцкий, Нечаев и Даванков в первую десятку списка не попали.

Для Путина выборы 2024 года станут пятыми. Должность президента он занимал в 2000-2008 годах, затем четыре года был премьер-министром и вернулся на высший пост в 2012-м — российская конституция позволяла одному человеку быть главой государства "не более двух сроков подряд". В 2020 году Путин одобрил изменения в основной закон, которые позволили ему "обнулить" свои сроки.