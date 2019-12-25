Медведев пожелал Путину "немножко отдохнуть"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал президенту РФ Владимиру Путину "немножко отдохнуть" по случаю новогодних праздников. Об этом он заявил на встрече главы государства с кабмином, передает "РИА Новости".

Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом "в необходимых случаях", а также пожелал главе государства "хорошего Нового года". "Ну и естественно немножко отдохнуть, если это получится", — сказал Медведев.

В среду, 25 декабря, Путин провел встречу с членами правительства. На заседании он отметил необходимость увеличения темпов роста российской экономики. По словам президента, ситуация с реальными доходами населения вызывает вопросы, однако в других сферах существуют осязаемые результаты. В их числе он назвал успешную реализацию крупных инфраструктурных проектов, за которой, по его словам, должны последовать "главные результаты", связанные с уровнем жизни граждан.