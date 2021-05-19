Медведев: вакцинация от коронавируса в России может стать обязательной
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", — сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. Его слова приводит РИА "Новости".

Он добавил, что это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны — защиты всего населения.

"И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", — сказал Дмитрий Медведев.

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