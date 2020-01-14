Медведев впервые за семь лет отменил выступление на Гайдаровском форуме — из-за Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые за семь лет не будет участвовать в Гайдаровском форуме. По словам источников Би-би-си, это связано с совпадением времени его проведения с президентским посланием Федеральному собранию. Премьер пропустит пленарную дискуссию по теме "Что мешает экономическому росту?".

О том, что премьер впервые с 2013 года не поедет на Гайдаровский форум, рассказали Би-би-си пять источников, близких к правительству, и подтвердила пресс-служба РАНХиГС. Медведев пропустит форум в первый раз с тех пор, как он занял пост председателя правительства России в 2012 году.

Гайдаровский форум считается "медведевским": премьер-министр в начале года рассказывает на нем о том, что, по его мнению, важно сделать для развития экономики России и какие проблемы стоят перед правительством в этом году.

В официальной программе форума на 2020 год премьер-министр не значится.

Форум пройдет в традиционное время — 15-16 января. По времени он совпал с ежегодным посланием президента Путина Федеральному собранию, которое впервые было назначено на январь. В прошлом году Путин зачитал его в феврале, ранее послание проходило в ноябре или декабре.

Два собеседника Би-би-си, близких к правительству, связывают отказ Медведева от участия в форуме именно с посланием президента Путина Федеральному собранию, которое состоится накануне пленарного заседания форума.

"Гайдаровский форум для Медведева в смысловом плане — это место для часового программного выступления. Ему придается важное значение. Но сейчас о чем говорить, если оно будет встык с посланием Путина? Думаю, отмена произошла из-за этой накладки", — предполагает еще один источник Би-би-си.

Другой близкий к правительству собеседник Би-би-си также говорит, что программное выступление Медведева на Гайдаровском форуме "теряет смысл в день или на следующий день после послания Путина".

В пресс-службе РАНХиГС о причинах, почему Медведев не приедет на форум, не сообщили. Пресс-служба правительства на момент публикации не ответила на запрос Би-би-си.

Одинаковая повестка

Одна из главных тем президентского послания будет экономической — это вопрос повышения уровня доходов граждан, говорил Путин ТАСС начале января.

"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", — сказал Путин.

Выступление Медведева на форуме обычно посвящено как раз экономическим проблемам и планам правительства.

Основной день Гайдаровского форума в этом году назначен на 16 января. В этот день состоится главная, пленарная дискуссия, в которой обычно участвует премьер-министр.

Название пленарной дискуссии, которую пропустит премьер Медведев — "Что мешает экономическому росту?". Согласно программе в ней будут участвовать первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Модерировать дискуссию будет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Среди вопросов для обсуждения на дискуссии — "механизмы торможения" в российской экономике, структурные реформы, какие институты необходимо сформировать до 2024 года и как повысить доверие.

Гайдаровский форум впервые прошел в 2010 году. В это время Медведев был президентом России. Ни он, ни Путин в первые три года проведения форума в нем не участвовали.