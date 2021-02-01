Медведев заявил о технической готовности России к отключению от интернета

Россия законодательно и технологически готова к отключению от глобального интернета, но признаков того, что это может произойти, пока нет, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты, но (…) это непросто и этого бы очень не хотелось. Я пока, откровенно сказать, не вижу и признаков этого, потому что, по понятным причинам, это же обоюдоострое оружие", — сказал Медведев в интервью "Интерфаксу" и ряду российских СМИ.

Он отметил, что, "во-первых, это может повлечь, по понятным причинам, определенные действия и с нашей стороны, во-вторых, наши друзья, и истинные, и друзья в кавычках, они все-таки активно используют интернет, в том числе для того, чтобы доносить собственную позицию (это отключение России — ИФ), значит просто отказаться от того, чтобы эту позицию доносить".

На вопрос, есть ли у России план, если США решат отключить интернет в России, зампред Совбеза сказал: "План, конечно, у нас есть — того, как действовать в такой ситуации".

Медведев напомнил, что "ключевые права на управление" интернетом, безусловно, находятся в США. "Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном", — признал он.

Медведев привел в пример разговоры о том, что Россию могут отключить от SWIFT. "Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", — отметил он.

Именно поэтому, по словам Медведева, Россия не могла оставить без контроля свой сегмент интернета и приняла соответствующий закон для того, чтобы этот сегмент мог управляться автономно. Он объяснил это тем, что на интернет "завязано управление всем государством, получение огромного количества социальных функций".

"Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу. При этом нужно быть реалистами: очевидно, что, если он даже вступит в силу, это создаст большие проблемы. То есть для того, чтобы его (Рунет — ИФ) переналадить, потребуется определенное время. Но в принципе автономность работы российского сегмента Сети можно будет восстановить или создать", — подчеркнул зампред Совбеза.

При этом Медведев добавил, что в настоящее время в России действуют все социальные сети: "Мы никого не блокировали и не замедляли". Однако, предупредил он, "если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то, очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них".

Он пояснил, что "в определенный период может быть принят ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы". "Но приостановка — это очень жестко, радикально, а замедление трафика — это потенциально работающая мера. Просто не хотелось бы до этого доводить, и я уверен, что об этом сейчас думают и в других странах", — отметил зампред Совбеза.