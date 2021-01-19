Мелания Трамп в прощальном послании призвала отказаться от насилия
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первая леди США Мелания Трамп выпустила видеоролик с прощальным обращением к американцам, в котором призвала отказаться от насилия.

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"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", - сказала она.

В речи она также поблагодарила военнослужащих, медицинских работников и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.

"Обязанность перед народом лежит на всех, кто не забывает о нашей целостности и ценностях, использует каждую возможность проявить уважение к другому человеку и привнести хорошие привычки в нашу повседневную жизнь", - добавила первая леди.

20 января состоится инаугурации нового президента США Джо Байдена.

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Интерфакс

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Интерфакс

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