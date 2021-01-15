Мемориал в Бухенвальде требует не кататься на санках над могилами

Некоторые посетители мемориала на месте бывшего концлагеря Бухенвальд устроили катание на санках на склонах, возвышающихся над братскими могилами жертв нацистских преступлений, сообщила администрация комплекса — и призвала немедленно прекратить подобные занятия.

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Мемориальный комплекс Бухенвальд занимает большую территорию в лесном массиве на востоке Германии, где с 1937 по 1945 годы располагалось сразу несколько концлагерей. На южном склоне горы Эттерсберг находится огромное кладбище, где покоятся останки многих жертв. Именно там, по словам историка Риколы-Гуннара Люттгенау, в прошлые выходные было обнаружено много следов от саней, хотя зимние виды спорта в этом месте официально запрещены.

"Обо всех случаях занятия зимними видами спорта вблизи братских могил, что может побеспокоить мертвых, будет сообщено в соответствующие инстанции, — гласит предупреждение на вебсайте мемориала.

Нарушение покоя мертвых считается в Германии правонарушением, за которое полагается штраф. На территории мемориала усилено наблюдение, однако перпектива наказания останавливает далеко не всех.

"К сожалению, все больше и больше людей проявляют неуважение к этому месту и даже катаются в лесу на мотоциклах и лошадях", — сетует Люттгенау.

"Из-за пандемии все спортивные сооружения Тюрингии закрыты, поэтому некоторые используют территорию мемориала", — рассказал историк в интервью Би-би-си.

Страшный лагерь

В общей сложности через Бухенвальд прошло почти 280 тыс. человек, мужчин, женщин и детей. Более 56 тыс. из них погибло.

В концлагерь отправляли евреев, цыган, борцов сопротивления, представителей сексуальных меньшинств, а позже — и пленных советских солдат (которые в статистике лагеря не учитывались).

Над заключенными проводились медицинские эксперименты, их пытали, морили голодом и расстреливали.

В апреле 1945 года Бухенвальд освободили американские войска. Они обнаружили горы трупов, пыточные камеры, крематорий — и изнуренных голодом выживших. Главнокомандующий объединенными силами в Европе Дуайт Эйзенхауэр позднее вспоминал: "Ничто и никогда не потрясало меня так сильно, как это зрелище".

В 1945 году корреспондент Би-би-си Эвард Уард побывал в освобожденном лагере, его радиорепортаж (на английском языке) можно послушать здесь.