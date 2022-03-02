Президент России Владимир Путин обвинил Киев в геноциде, объяснив войну с Украиной необходимостью "денацифицикации" страны. Однако ведущие историки и главные мемориалы Холокоста осудили вторжение, назвав риторику Москвы оскорблением памяти жертв нацизма и борцов с ним, в том числе солдат Красной армии.

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Объявляя о начале "спецоперации", Путин заявлял, что "неонацисты захватили власть на Украине". В ответ на это заявление авторитетные исследователи Второй мировой войны выступили с открытым письмом, назвали риторику российского президента неверной фактически, морально отвратительной и оскорбительной для памяти жертв нацизма.

Путин также неоднократно называл действия Киева по отношению к жителям Донбасса геноцидом, а российский МИД вторил президенту, обвиняя Европу в том, что там этот "геноцид" поддерживают.

Однако историки, занимающиеся изучением настоящих геноцидов, решительно отвергают эту трактовку и обвиняют Путина в "циничной эксплуатации термина".

Действия России осудили также представители ключевых центров памяти жертв Холокоста — иерусалимского музея Яд ва-Шем, Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме и киевского мемориала "Бабий Яр".

Именно в Бабьем Яру нацисты проводили массовые расстрелы гражданского населения — преимущественно евреев. Только за два последних дня августа 1941 дня там было убито более 33 тысяч человек.

Во вторник территория мемориала попала под российский ракетный удар, целью которого была расположенная там киевская телебашня.

По данным украинских спасателей, в результате обстрела погибли пять человек — скорее всего, случайных прохожих.

"Символично, что [Путин] начинает наступление на Киев с удара по территории Бабьего Яра, где состоялось крупнейшее преступление нацистов", — заявил глава Наблюдательного совета мемориала Натан Щаранский.

Попечительский совет мемориального центра "Бабий Яр" выпустил официальное заявление с осуждением действий Москвы.

"Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом", — говорится в заявлении совета, в который входит и российский режиссер Илья Хржановский.

Обстрел Бабьего Яра также осудил глава МИД Израиля Яир Лапид. Израильский посол в Киеве уже предложил украинским властям помощь в восстановлении мемориала.

Российское вторжение на Украину во вторник осудил и крупнейший мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем, расположенный в Иерусалиме. В его заявлении подчеркивается, что в результате войны невинные мирные жители были вынуждены покинуть свои дома.

Руководство музея призывает прекратить попытки исказить историю Холокоста.

В заявлении мемориала не уточняется, кто именно "искажает историю", однако ранее ведущие историки Холокоста, Второй мировой войны и геноцидов также резко осудили риторику Москвы о "денацификации" и "геноциде".

"Мы решительно отвергаем попытки правительства России цинично эксплуатировать термин геноцид, память Второй мировой войны и Холокоста, и уравнивание украинского государства с нацистским режимом для оправдания своей ничем не спровоцированной агрессии", — заявили ученые в открытом письме.

"Такая риторика фактически неверна, отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма и тех, кто отважно боролись с ним, включая русских и украинских солдат Красной армии".

Авторы письма добавили, что не идеализируют украинское государство и общество, признают наличие в нем, как и в любой другой стране, праворадикальных экстремистов и надеются на более решительную оценку темных страниц украинской истории.

Однако ничто из этого не оправдывает российскую агрессию и грубое искажение происходящего на Украине, пишут они.

С отдельным заявлением выступила также Международная ассоциация исследователей геноцида.

"Российский президент Владимир Путин оправдывал вторжение, обвиняя Украину в совершении геноцида против русскоговорящих граждан. Путин ложно присваивает и эксплуатирует термин геноцид для оправдания вторжения в суверенное государство", — говорится в заявлении совета директоров ассоциации.

Исследователи считают, что нет никаких свидетельств геноцида в Донбассе, и обвинения в нем построены на беспочвенных и даже сфабрикованных материалах, что оскорбляет память и опыт жертв истинных геноцидов и тех, кто выжил в них — в том числе Холокоста и Голодомора.

Наконец, одним из первых российское вторжение осудил музей Аушвиц-Биркенау, расположенный на территории лагеря смерти "Освенцим" в Польше, где нацисты убили около 1,1 млн человек — не только евреев, но и цыган, русских, поляков и узников других национальностей.

В первый же день войны, 24 февраля, представители мемориала назвали действия России "безумной псевдоимперской мегаломанией".

"Этот акт варварства будет судить история, а виновных в нем, мы надеемся, еще и Международный уголовный суд", — говорится в заявлении.

Центр Симона Визенталя, ведущая американская неправительственная организация в области борьбы с антисемитизмом, призвал США отказаться от дипломатического сотрудничества с Россией и отозвать посла из Москвы.

"Никаких дипломатических любезностей с Россией быть не может, пока ее войска проводят вторжение и убивают, калечат и превращают в беженцев невинных украинцев", — заявил основатель центра, раввин Марвин Хиер.

Российские власти утверждают, что ведут лишь "высокоточные обстрелы" военных объектов и отвергают обвинения в убийстве гражданских лиц.