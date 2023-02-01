"Ментальный карантин": министр культуры Литвы предложил "отдалиться" от русского искусства

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил в интервью Delfi.lt, что "отдаление от русского искусства" было бы полезно для жителей страны. Хотя чиновник подчеркнул, что его ведомство не будет заниматься цензурой, предложение прокомментировали и представители театральной сферы, и премьер-министр Литвы.

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По мнению Кайриса, "добровольное отстранение" от русской культуры помогло бы жителям Литвы лучше познакомиться с культурой Латвии, Эстонии, Польши, Украины и других государств, а также выразить солидарность украинцам во время войны.

"Речь не идет об уничтожении произведений, списании, стирании и так далее. Мы не должны превращать министерство в какую-то культурную инспекцию или просто в какое-то учреждение, которое занимается цензурой", — подчеркнул глава литовского минкульта. Кайрис отметил, что, по его личному мнению, ставить произведения русских классиков вроде Чайковского на сцене сейчас не нужно, однако окончательное решение останется за театрами и другими учреждениями.

Заявление министра культуры прокомментировала премьер-министр Ингрида Шимоните. По ее мнению, часть литовского общества ставит русскую культуру "так высоко на пьедестал, что она чуть ли не единственная", а другая "хочет ее полностью списать". Такое положение дел, считает Шимоните, связано с периодом оккупации, когда доступ к культуре других стран в Литве был серьезно ограничен.

"Я думаю, что есть некая интоксикация русской культурой в обществе. Пожалуй, меня ничуть не удивляет нежелание ставить, читать, слушать или еще что-то с ней (русской культурой — прим. Delfi) делать. Я не думаю, что здесь есть какое-то принуждение, потому что и сейчас я считаю, что какого-нибудь Варлама Шаламова с "Колымскими рассказами" людям стоит почитать", — отметила глава кабинета министров.

Руководитель Вильнюсского старого театра Ольга Полевикова призвала различать русское искусство и искусство на русском языке, в котором, по ее мнению, нуждаются многие жители Литвы.

"Грубо говоря, действительно нужен продукт на русском языке. Будет ли это русская классика, или это будет Шекспир или Ибсен, пожалуй, вопрос второстепенный. [...] У нас есть сведения, говорящие о том, что очень большой процент русскоязычных, которые собираются смотреть любой контент на русском языке, по большей части делает это ради языка, а не ради контента. И это не только русскоязычные представители русского народа", — пояснила Полевикова. По ее словам, на фестивали и спектакли на русском языке приходят и прибывшие в Литву украинцы.