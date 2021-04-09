Мэр Киева Кличко призвал ввести на Украине "настоящий локдаун"
Foto: AP/Scanpix

Мэр Киева Виталий Кличко призвал кабинет министров Украины ввести на всей территории страны жесткий общенациональный карантин.

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"Я обращаюсь к правительству, безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна", - заявил Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

"Передвижение между регионами нашей страны должно быть ограничено. С контролем за соблюдением строгих правил, а то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисе, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить гулять в другие города. Давайте будем откровенными: происходит бесконтрольное распространение вируса, его миграция по всей стране", - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что в европейских странах уже долгое время действуют еще более жесткие ограничения, но даже там ситуация с распространением болезни непростая, при том, что люди придерживаются карантинных ограничений, а вакцинация от болезни "идет полным ходом".

"У нас же украинцы ведут себя так, словно вирус испугается и убежит. К сожалению, нет. Нужно будет потерпеть. Посидеть дома, сейчас. Чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями. Быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненных больницах", - призвал мэр столицы.

По данным Минздрава, на Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 19 676 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 11 221 человек, умерло 419 пациентов.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус Виталий Кличко Украина
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