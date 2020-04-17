Мэр Киева утверждает, что дым над городом не радиоактивен

На улицах столицы Украины, которая второй день находится в дыму от пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС, увеличено количество помывочной и поливальной техники.

Мэр Киева Виталий Кличко, который ранее посетил зону отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС), где специалисты продолжают бороться с пожарами, утверждает, что дым, достигший столицы Украины, не привел к повышению радиационного фона в ней. Соответствующую запись он оставил в Facebook. На брифинге в пятницу, 17 апреля, председатель Киевской городской государственной администрации сообщил, что на улицах увеличено число единиц помывочной и поливальной техники.

"Радиационный фон в столице в пределах нормы — 0,14 микрозиверта (при норме в 0,30 микрозиверта)", — написал Кличко.

"Сейчас в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Причиной этого являются пожары в Житомирской области и в зоне отчуждения, а также северо-западный ветер", — добавил он.

Не выходить на улицу, пить много жидкости

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал жителям Киева и области не выходить на улицу, пить много жидкости и чаще проводить влажную уборку в домах. По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, химической и радиологической угрозы смог "не несет", добавил министр. В Киеве с середины марта действует режим ЧС из-за коронавируса.

Радиационная обстановка в России — без отклонений

Радиационная обстановка на территории России также стабильная, отклонений не зафиксировано, сообщили в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Ранее Киев занял первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом из-за задымления, вызванного пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС. Индекс загрязнения в столице Украины в отдельные часы 16 апреля составлял 380. Для сравнения, в столице Индии — Нью-Дели этот показатель достигал 117, а в китайском Шанхае — 82. Это следует из мирового рейтинга качества воздуха IQAir.

Пожары возобновились

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС начался 4 апреля. На следующий день общая площадь огня составляла 100 гектаров.

Позднее, 13 апреля, произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, огонь стало сложно контролировать. На тушение было направлено большое количество техники и личного состава: в минувший понедельник авиация совершила 227 вылетов, на очаги было сброшено 500 тонн воды. Дождь помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

Однако уже 16 апреля ветреная погода привела к возникновению новых очагов возгорания.