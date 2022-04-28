Мэр Мариуполя: из-за теплой погоды в городе начали разлагаться трупы, жителям грозит смертельная опасность
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Более 100 тысячам жителей частично оккупированного российскими войсками Мариуполя грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии, заявил мэр города Вадим Бойченко. Об этом сообщает "Новая Газета. Европа".

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Уже сейчас воздух в городе прогрелся до 20 градусов. Вскоре в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи, говорится в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

Мэр города заявил, что российские силы не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. "Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация", — добавил Бойченко.

Мариуполь — крупный город, находящийся на юге Донецкой области Украины, на северном побережье Азовского моря. Он был окружен российскими войсками в первые дни войны. Город фактически находится в блокаде. Мэр города Вадим Бойченко заявил, что в результате военных действий могли погибнуть не менее 10 тысяч местных жителей.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о взятии Мариуполя. Путин назвал "нецелесообразным" штурм промзоны "Азовстали" и приказал отменить его. Тем не менее, по сообщениям украинских СМИ, перестрелки и локальные бои в городе продолжаются.

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