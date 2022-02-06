Мэр Оттавы Уотсон заявил о потере контроля над протестами

Ситуация с протестами против ограничений по Covid-19 в центре канадской столицы Оттавы вышла из-под контроля, заявил мэр города Джим Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA. Об этом пишет РБК.

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"Ситуация на данный момент полностью вышла из-под контроля, потому что организаторы протеста заправляют всем", — сказал Уотсон на десятый день забастовки.

По его словам, в городе не хватает полицейских, чтобы бороться с протестующими, однако он просит полицию перейти к более активным действиям.

С 23 января канадцы протестуют против новых ограничений по борьбе с коронавирусом, которые предусматривают 14 дней карантина для невакцинированных после поездки в США.

29 января на Парламентском холме в Оттаве собрались около 1 тыс. дальнобойщиков и других протестующих. На Веллинг-стрит припарковались грузовики с транспарантами. Тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который критиковал протестующих, вместе с семьей уехал из резиденции в столице по соображениям безопасности.

Накануне к протесту на улицах Оттавы присоединились около 1 тыс. автомобильных прицепов и личных автомобилей, а также 5 тыс. человек, передавала радиостанция. Дальнобойщики шумели, громко слушали музыку и запускали фейерверки ночью. Полиция назвала происходящее "деструктивным незаконным поведением" и сообщила о 97 уголовных делах.