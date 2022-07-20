Мэр: в "фильтрационных лагерях" Мариуполя удерживают более 10 тысяч человек

В Мариуполе в российских "фильтрационных лагерях" удерживают более 10 тысяч мирных жителей, заявил мэр города Вадим Бойченко в ходе брифинга, пишет "Новая газета. Европа".

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По словам Бойченко, в "фильтрационных лагерях" держат муниципальных работников и госслужащих. Доступа к медицинской помощи у них нет.

Кроме того, в одном из центров содержат около двух тысяч мужчин, что может быть связано с предстоящей мобилизацией, считает Бойченко. "Мы понимаем, зачем они это делают. Они объявили, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами РФ. И это сразу билет на фронт", — заявил он.

В начале июля США обнаружили не менее 18 объектов, созданных Россией для задержания и насильственной депортации украинских граждан, заявила замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан.

Ранее граждане Украины рассказали Русской службе "Би-би-си" об избиениях и пытках током в российских "фильтрационных лагерях". Они заявили, что у людей, проходящих через фильтрацию, также изымают телефоны и изучают их аккаунты в соцсетях.