Мэр: в Мариуполе более 10 тысяч человек могут умереть от болезней и невыносимых условий

До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек, предупредил мэр города Вадим Бойченко. Сейчас там находятся 150-170 тысяч человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам мэра, российские войска превратили Мариуполь в средневековое гетто.

"Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе последуют эпидемии. Сейчас большая часть населения — старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", — заявил он, призвав провести полную эвакуацию жителей города.

Ранее Бойченко предупреждал, что в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения трупов под завалами и катастрофической нехватки питьевой воды, пищи и медикаментов.

По его словам, российские силы не могут обеспечить население продуктами, водой и лекарствам. "Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать", — заявил он.

Накануне украинские власти сообщили, что российские войска вторые сутки ведут обстрелы комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что, кроме военных, на территории "Азовстали" остаются около 100 мирных жителей. Ранее об этом же заявлял глава Донецкой администрации Петр Кириленко.

7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и пожилых людей из "Азовстали" эвакуировали. Позже представители полка "Азов" сообщили, что гражданские могут оставаться под завалами, которые нет возможности разобрать.

Мариуполь — крупный город, который находится на юге Донецкой области Украины, на северном побережье Азовского моря. Он был окружен российскими войсками в первые дни войны. Город фактически находится в блокаде. Мэр Бойченко заявил, что в результате военных действий могли погибнуть не менее 10 тысяч местных жителей.