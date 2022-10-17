Мэр заявил об окончании "частичной" мобилизации в Москве. Соответствующие документы не опубликованы

"Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме", сообщил в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин со ссылкой на военного комиссара Москвы. При этом московские и федеральные власти не опубликовали какой-либо документ, формально подтверждающий окончание мобилизационных мероприятий.

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Как уточнил Собянин, пункты сбора мобилизованных закрылись сегодня в 14:00, а уже разосланные повестки "прекратили свое действие". Одновременно с этим градоначальник поблагодарил москвичей за их "ответственность, чувство долга и патриотизм" и пообещал оказать "прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении".

В свою очередь, военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил Telegram-каналу Shot, что сегодня же в столице прекращаются "все разыскные мероприятия в отношении уклонистов". Он добавил, что москвичи, избегавшие получения повестки, не будут числиться в розыске.

Ни московская мэрия, ни военный комиссариат города, ни другие местные и федеральные органы власти не публиковали документы, официально останавливающие "частичную" мобилизацию в российской столице.

На прошлой неделе СМИ сообщали о многочисленных облавах, которые сотрудники военкоматов и полицейские проводили в Москве. Несмотря на критику со стороны нескольких федеральных чиновников, местные власти отрицали участие в этих рейдах.

Президент Владимир Путин в минувшую пятницу заявил, что "частичная" мобилизация завершится в России в течение двух недель. Какие-либо документы, подтверждающие его слова, также не были опубликованы.