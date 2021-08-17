Мэра Нарвы Катри Райк отправили в отставку

В Нарве вынесли вотум недоверия мэру города Катри Райк и заместителю председателя Нарвского горсобрания Яне Кондрашовой.

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За вынесение вотума недоверия проголосовали 16 депутатов горсобрания. Против высказались пять депутатов. Всего в Нарвском горсобрании числится 31 депутат.

В повестке дня заседания также значились выборы нового мэра Нарвы. Кандидат — Антс Лийметс, который длительное время занимал пост городского секретаря. Однако в ходе тайного голосования выбрать Лийметса на этот пост не удалось, за его кандидатуру проголосовали 15 депутатов. Чтобы Лийметс стал мэром, необходимо было минимум 16 голосов "за".

Ранее под заявлением о вотуме недоверия Кондрашовой подписались 14 депутатов

Депутат Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин (Центристская партия) перед голосованием заявил, что мэр не умеет работать в коллективе.

"Как выяснилось, она, к сожалению, не умеет работать в коллективе. У нас ведь коалиция и есть интересы как минимум двух сторон. Их надо учитывать — те и другие. А получается так, что… все происходит совершенно не так, как мы договаривались. И есть конкретные ляпы, с которыми довольно трудно разобраться".

Возглавляющая фракцию "Наша Нарва" Кондрашова стала зампредом Нарвского горсобрания в январе 2021 года. Катри Райк была избрана мэром в декабре 2020-го, когда фракции Kesk и "Наша Нарва" решили создать коалицию. Теперь этой коалиции не существует.

По словам зампреда горсобрания Тармо Таммисте (Kesk), новую коалицию до предстоящих в октябре муниципальных выборов создавать не планируется.