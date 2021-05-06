Мэрия Минска запретила проводить шествие "Бессмертного полка"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Мэрия Минска отказала ряду общественных объединений в проведении 9 мая отдельного шествия в рамках акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает сайт левопатриотических объединений Беларуси.

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Согласно сообщению, Минский городской исполнительный комитет (Мингорисполком) при этом предложил участникам объединений поучаствовать в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы в белорусской столице "в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом".

Отмечается, что организаторы акции "Бессмертный полк" в связи с этим пригласили желающих принять участие в этой церемонии, подходить 9 мая к зданию Дома-музея первого съезда РСДРП к 13.00, принося с собой фотографии участников Великой Отечественной войны, плакаты, транспаранты и флаги, "содержание которых соответствует теме прошедшей войны и задаче предотвращения возрождения фашизма и войны".

В прошлом году в Минске шествие в рамках акции "Бессмертный полк" не проводилось.

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