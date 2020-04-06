Мэрия Нью-Йорка рассматривает возможность создать в парке братскую могилу для умерших от Covid-19

Мэрия Нью-Йорка рассматривает возможность временно хоронить умерших от Covid-19 в братской могиле в одном из городских парков, если морги перестанут справляться потоком трупов, сообщает издание The New York Times.

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Марк Ливайн, председатель комитета здравоохранения города Нью-Йорк сообщил, что офис главного судмедэксперта рассматривает вариант создания братской могилы в одном из городских парков, так как, вероятно, что число смертей от нового коронавируса превысит объемы моргов.

Ливайн не сказал, о каком именно парке может идти речь, лишь уточнил, что это должен быть большой парк “в стороне от людей”.

Мэр Нью-Йорка Билл де Бласио сказал, что пока такого плана нет, но это обсуждается. “Возможно, мы будем иметь дело со временными захоронениями, чтобы договориться с каждой семьей позже”, - сказал де Бласио. Офис главного судмедэксперта сообщил, что они пытаются распланировать разные варианты развития событий, но пока места в моргах хватает.

Ливайн позже сказал, что если показатели смертности начнут снижаться достаточно быстро, то нужда в братской могиле отпадет, однако в другом интервью он сказал так:

“Я думаю, будет честно сказать, что мы движемся в эту сторону.”

Вероятно, в одной траншее поместятся 10 гробов. “Это будет сделано с честью, порядком и современно”, - написал Ливайн в своем Twitter.

Ранее офис главного судмедэксперта отправил в больницы 45 прицепов-холодильных камер, так как больничные и городские морги не справлялись с потоком умерших.