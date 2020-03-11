Меркель: 70% жителей Германии могут заразиться коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что коронавирусом может заразиться 70% населения Германии - это 58 миллионов человек.

Этот мрачный прогноз Меркель сделала в среду, во время пресс-конференции с министром здравоохранения Йенсом Шпаном.

Поскольку лекарство от коронавируса пока не найдено, основные меры борьбы с ним сводятся к ограничению дальнейшего распространения. "Нужно выиграть время", - объяснила канцлер Германии.

Третья смерть от коронавируса в Германии

В среду Германия подтвердила, что от коронавируса скончался третий пациент - в небольшом городе Хайнсберг на западе страны. До этого жертвами вируса стали 78-летний мужчина в том же районе и 89-летняя женщина в городе Эссен, также в земле Северная Рейн-Вестфалия на западе Германии.

В общей сложности в Германии сейчас известно о 1296 случаях заражения коронавирусом - эту цифру опубликовал во вторник вечером Институт Роберта Коха, изучающий инфекционные заболевания. По словам его главы Лотара Вилера, оснований подозревать, что есть существенное число неизвестных случаев, нет.

Ангела Меркель, выступавшая вместе с Вилером, предупредила, что закрыть национальные границы будет недостаточно для борьбы с распространением заболевания.

Это первое ее публичное заявление на эту тему. Меркель отвергла предложения по примеру Австрии запретить въезд посетителям из Италии.

"Это испытание нашей солидарности, нашему здравому смыслу и нашей заботе друг о друге. И я надеюсь, что мы его выдержим", - сказала она.

Меркель также добавила, что не исключает отмены правила "черного нуля", не позволяющего стране брать в долг и иметь дефицит бюджета. В этой "экстраординарной ситуации" основной приоритет для правительства - положить конец эпидемии, подчеркнула канцлер.

В среду власти Берлина (имеющего статус отдельной федеральной земли) запретили все мероприятия численностью более 1000 человек до конца пасхальных каникул, которые в этом году придутся на середину апреля.

"Коронавирус продолжает распространяться. На этой стадии общественная жизнь должна быть ограничена, - заявила городской министр здравоохранения Дилек Калайчи. - Распространение можно замедлить сокращением числа крупных мероприятий. В начале эпидемии такие ограничения важны".