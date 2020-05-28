Меркель допускает укрепление Европы после коронавирусного кризиса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европа способна стать сильнее после кризиса, вызванного вирусом SARS-CoV-2, считает Ангела Меркель. Кризис станет центральной темой будущего председательства Германии в Совете ЕС.

Кризис, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, станет центральной темой будущего председательства Германии в Совете Европейского Союза. Европа способна выйти из кризиса более сильной, чем была в момент его наступления, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 27 мая.

По ее словам, пандемия заболевания Covid-19 "поставила все с ног на голову" и показала, что ключевые изменения требуют краткосрочных решений с досгосрочными последствиями.

В числе других ключевых тем во время председательства ФРГ в Совете ЕС — отношения с Великобританией после ее выхода из состава Евросоюза, защита климата и политика предоставления убежища в Европе.

Глава германского правительства не обошла стороной международные отношения. Канцлер ФРГ особо выделила значимость контактов с США, назвав их важнейшим партнером Европы.
"Трансатлантические отношения являются несущей колонной нашей внешней политики и политики безопасности", — подчеркнула Меркель. Однако сейчас "сотрудничество с Америкой сложнее, чем нам хотелось бы", — добавила она.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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