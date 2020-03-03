Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Канцлер ФРГ и президент России в телефонной беседе затронули конфликт в сирийской провинции, утверждает Кремль. Ситуация в Идлибе станет предметом обсуждений Путина и турецкого лидера Эрдогана 5 марта.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент России Владимир Путин во вторник, 3 марта, провели телефонные переговоры. Представитель правительства ФРГ подтвердил факт звонка, однако не сообщил подробности беседы.

В свою очередь, Кремль заявил, что стороны обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили надежду, что Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану удастся достичь решения конфликта. Встреча двух президентов состоится в России 5 марта, добавили в Кремле.

В ООН заявили о причастности авиации РФ к военным преступлениям в Сирии

В феврале министры иностранных дел 14 стран Евросоюза призвали армию сирийского президента Башара Асада и поддерживающие его стороны немедленно прекратить боевые действия в Идлибе и обеспечить защиту волонтеров и медицинского персонала. Международная независимая следственная комиссия по Сирии, работающая под эгидой ООН, 2 марта обнародовала доклад о военных действиях в стране. Российская военная авиация причастна к ряду военных преступлений в Сирии, утверждают авторы доклада.

Турция и Россия поддерживают в Сирии разные стороны вооруженного конфликта. Войска Асада при поддержке авиации РФ уже несколько месяцев ведут в Идлибе крупномасштабную операцию. Это последний регион страны, который контролируют джихадисты и повстанцы. По оценке ООН, около 900 тысяч человек покинули свои дома в охваченных боями районах на северо-западе Сирии с декабря 2019 года.