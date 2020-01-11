Меркель и Путин в Москве проводят антикризисные переговоры
Foto: Reuters/Scanpix

"Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", — заявила Меркель в начале встречи с Путиным. Во время переговоров речь пойдет о ситуации в Иране, Ливии и Сирии.

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Мас прибыли в Москву для кризисных переговоров с российским руководством. В центре внимания встречи Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу, 11 января, — эскалация ситуации вокруг Ирана, а также конфликты в Ливии и Сирии.

Прибыв в Москву, немецкий канцлер подчеркнула, что у Германии и России имеются много общих интересов и поэтому она охотно приехала в Россию. "Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", — отметила она перед началом переговоров.

Кроме того, Меркель и Путин во время совместного обеда намерены обсудить следующие шаги по урегулированию ситуации на востоке Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" пройдет весной в Берлине.

Между тем перед встречей Меркель и Маса с руководством РФ немецкие социал-демократы, "зеленые" и либералы подчеркнули важную роль Москвы в разрешении международных конфликтов. Конфликты на Ближнем Востоке, в Ливии и Донбассе — все это "темы, в которых господин Путин имеет большое влияние", заявил эксперт "зеленых" по внешней политике Омид Нурипур. По его словам, Москва могла бы использовать свои хорошие отношения с Тегераном, чтобы убедить его вернуться к соблюдению ядерного соглашения.

Эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Нильс Шмид также выразил надежду на поддержку РФ в попытках Берлина по урегулированию конфликта в Ливии.

"В любом случае было бы успехом, если бы нам удалось вовлечь Россию в эти усилия", — заявил он.

В свою очередь политик от Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорфф указал, что германо-российские отношения, несмотря на основополагающие политические разногласия, являются "сокровищем".

"Германо-российские отношения тесны в столь многих сферах, что мы, как я полагаю, ближе к России, чем другие страны Запада", — заявил эксперт немецких либералов по внешней политике.

В последний раз Меркель посетила Россию в мае 2018 года, когда встречалась с Путиным в Сочи. В Москве она не была с 2015 года, когда она участвовала в торжествах по случаю 70-летия победы над гитлеровской Германией.

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Deutsche Welle

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