Александр Лукашенко использует мигрантов из стран Азии и Африки, чтобы подорвать безопасность в Европе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров со своей эстонской коллегой Кайей Каллас в Берлине. Одной из тем встречи стал кризис, связанный с потоками нелегалов, которые хлынули в последние месяцы на балтийские государства с территории Беларуси, сообщает телеканал Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Президент Лукашенко использует беженцев, в частности, из Ирака, гибридным способом, чтобы поставить под вопрос безопасность. Мы, конечно, осуждаем это самым решительным образом. Завтра состоится конференция министров внутренних дел стран Европейского Союза, и здесь мы также постараемся занять совместную позицию, потому что этот гибридный способ противостояния, используемый Беларусью, является атакой на всех нас в Европейском Союзе, а не только на одну страну. И в этом мы полностью согласны".

Ранее Литва неоднократно обвиняла белорусские власти в организации миграционного кризиса на своей границе, называя это местью за введение санкций против режима Лукашенко. Только с июня на литовскую территорию из соседней страны незаконно проникло более четырех тысяч человек. Чтобы преодолеть этот кризис литовцы пошли на ряд жестких мер и даже стали вытеснять нелегалов обратно в Беларусь. На прошлой неделе в Вильнюсе заявили, что ситуация на границе стабилизировалась, хотя отдельные инциденты еще случаются.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Александр Лукашенко Ангела Меркель Беларусь Берлин Вильнюс Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность