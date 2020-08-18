Меркель обсудила с Путиным протесты в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа, сообщило управление прессы и информации федерального правительства Германии.

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Меркель потребовала от Минска воздержаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", — говорится в сообщении.

Накануне Александр Лукашенко, выступая на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей, заявил, что ему звонила Меркель, которая "хотела поговорить". Правительство ФРГ сообщило, что "такого звонка со дня выборов не было".

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Меркель подчеркнул неприемлемость любого вмешательства в дела Беларуси.

"С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса", — говорится в сообщении.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались акции протеста и столкновения протестующих с представителями праоохранительных органов. Протестующие требовали пересмотреть итоги выборов, поскольку выражали недоверие данным ЦИК, которые свидетельствовали, что действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Вскоре после первых акций протеста на предприятиях в Беларуси начались забастовки. Рабочие требуют остановить насилие силовиков, освободить задержанных на митингах людей и пересмотреть итоги выборов, считая, что победа Лукашенко была сфальсифицирована.