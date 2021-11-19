Меркель обсудила со структурами ООН ситуацию с мигрантами в Беларуси

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель по видеосвязи обсудила с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, а также генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антониу Виторино ситуацию с мигрантами, застрявшими на границах Беларуси с государствами Европейского Союза.

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Она пообещала поддержку обеим организациям, отметив их важную роль в оказании гуманитарной помощи мигрантам, оказавшимся в Беларуси,их защите, а также безопасном возвращении домой, сообщил журналистам официальный представитель правительства в Берлине Штеффен Зайберт.

Отвечая на критику правительствами Польши и Литвы, а также некоторыми немецких политиками недавних телефонных разговоров Меркель с белорусским правителем Александром Лукашенко, Зайберт в очередной раз подчеркнул, что тысячи людей оказались в катастрофической ситуации из-за действий белорусского руководства.

Учитывая отчаянное положение мигрантов, имеет смысл также "поговорить с теми, у кого в Минске есть возможности что-то изменить в ситуации". Разговоры Меркель с Лукашенко были отнюдь не "актом легитимации" белорусского диктатора, а скорее попыткой улучшить сложную гуманитарную ситуацию на внешних границах ЕС, указал представитель правительства ФРГ.

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, в основном с Ближнего Востока, намеревающихся попасть в Евросоюз. На польско-белорусской границе люди ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

В конце мая Лукашенко заявил, что власти в Минске больше не будут задерживать мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов,стремящихся в ЕС с территории Беларуси.

18 ноября первые 430 выходцев из Ирака, находившихся в Беларуси, были вывезены из страны эвакуационным рейсом. По оценке Лукашенко, в данный момент в Беларуси остаются до 7000 беженцев.

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и в организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции.