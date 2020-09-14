Меркель поддержала создание европейского лагеря для беженцев на Лесбосе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала создание Европейским Союзом нового лагеря для беженцев на греческом острове Лесбос. Это было бы шагом в правильном направлении к передаче ответственности в этой связи на европейский уровень, заявил в понедельник, 14 сентября, в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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В свою очередь Меркель указала, что для создания европейского центра по приему беженцев на Лесбосе еще необходимо прояснить ряд вопросов. В частности, необходима передача национальных суверенных прав Европейскому Союзу, отметила она.

Меркель также выразила готовность принять большее число беженцев с греческих островов, чем предполагалось ранее. Германия, "несомненно, может внести существенный вклад" в этой связи, указала она, выступая в Берлине. При этом в одиночку ФРГ не сможет решить проблему нелегальных иммигрантов в ЕС, поэтому "бессмысленно говорить сейчас только о цифрах", отметила она далее. По словам Меркель, необходима общая концепция по этой теме на европейском уровне.

Между тем Зайберт сообщил, что в настоящее время в кабинете министров в Берлине продолжаются консультации о том, сколько нелегальных мигрантов с Лесбоса могла бы принять Германия. При этом было бы неправильным концентрироваться только на количестве принимаемых мигрантов, необходимо выявить особенно нуждающихся в защите людей, добавил он.

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил Мориа — крупнейший в Евросоюзе лагерь для беженцев, расположенный на Лесбосе. По оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в результате около 11 500 человек, включая 4000 детей, остались без крова и на протяжении нескольких дней вынуждены ночевать под открытым небом.

Лагерь, изначально рассчитанный всего на 2800 жителей, был переполнен уже несколько лет. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе объект закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Всего возбудитель заболевания COVID-19 был выявлен у нескольких десятков человек.