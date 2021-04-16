Меркель получила первую прививку AstraZeneca от Covid-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу привилась первой дозой вакцины компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19.
"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в реализации вакцинационной кампании, и всех тех, кто привился", - приводятся слова Меркель в твиттере представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
"Прививка – это ключ к тому, чтобы побороть пандемию", - подчеркнула канцлер.
Также в твиттере выложена фотография документа, подтверждающего вакцинацию канцлера.
Меркель – 66 лет, она попадает в группу граждан, которым показана прививка вакциной AstraZeneca: людям моложе 60 в Германии прививок этой вакциной не делают из-за возможных побочных эффектов.
Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc— Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021