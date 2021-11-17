Меркель получит собственное бюро в бундестаге с девятью сотрудниками
Foto: AP/Scanpix/LETA

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель после ухода с данного поста получит собственное бюро в бундестаге с девятью сотрудниками — это почти вдвое больше, чем просил комитет этого законодательного органа по бюджету. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщил журнал Der Spiegel.

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Содержание офиса будет финансироваться из средств налогоплательщиков, констатируется в письме федерального министерства финансов председателю бундестага Бербель Бас. Глава бюро и заместитель (или заместительница) будут проходить по классу B6 в тарифной сетке с базовым окладом в 10 412 евро. Кроме того, предусмотрены по две позиции для референтов и секретарей, ставка для делопроизводителя и двух водителей.

Право на собственное бюро в бундестаге по традиции имеют оставляющие свои посты федеральные канцлеры и президенты Германии.

Госсекретарь по финансам Беттина Хагедорн отметила, что финансирование, в частности, планируется обеспечить за счет ликвидации незанятых в настоящее время должностей в министерстве обороны и перераспределения средств.

"Меркель всегда изображали скромным канцлером. С этим явно покончено"

"Госпожу Меркель всегда изображали скромным канцлером. С этим явно покончено", — считает член Левой партии Гезине Летч. "Пышная обстановка ее будущего кабинета создает впечатление, что она хочет открыть теневую канцелярию. Очевидно, что занимающий пост министр финансов Олаф Шольц находится у нее в глубоком долгу. Нет другого способа объяснить это чрезмерное убранство", — полагает политик.

Ангела Меркель говорила, что отойдет от политики

Ранее в эксклюзивном интервью DW Ангела Меркель сказала, что политикой больше заниматься не собирается. "Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм", — отметила она. "Сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову", — добавила Меркель.

Согласно существующему на данный момент плану, коалиционные переговоры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) должны завершиться на неделе с 6 декабря. Тем самым в Германии еще около шести недель будут работать и.о. канцлера и и.о. министров.

Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года

Ангела Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года — то в коалиции с либералами, то, как в последние четыре года, с социал-демократами.

В октябре 2018 года она объявила, что в выборах в бундестаг в 2021 году не будет участвовать в качестве кандидата на пост канцлера.

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Deutsche Welle

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