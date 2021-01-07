Меркель предупредила о "самых тяжелых месяцах" пандемии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Пандемия коронавируса будет длиться еще не менее нескольких месяцев, считает канцлер Германии Ангела Меркель. "Конечно, самые тяжелые месяцы пандемии — это можно, думаю, предугадать, — еще впереди", — заявила Меркель на совещании фракции Христианско-социального Союза в бундестаге в Берлине 7 января.

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Вместе с тем канцлер отметила, что, благодаря уже появившейся вакцине от коронавируса, нелегкое время будет "сопровождаться проблеском надежды". После пандемии "очень сложной задачей" станет создание равноценных условий жизни для всех граждан, и в этой связи важно будет не допустить раскола в обществе, полагает глава германского правительства.

Локдаун в Германии ужесточен и продлен

В Германии за последние сутки выявлено более 26,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, подтверждено 1070 смертей среди больных Covid-19. С момента проникновения инфекции в страну вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 1 835 038 человек, 37 607 инфицированных скончались, около 1 474 000 выздоровели.

В ноябре в ФРГ был введен второй по счету жесткий локдаун. 5 января на заседании представителей германских федеральных земель и правительства было принято решение продлении и ужесточении ограничений. В частности, в городах, где за семь дней будет выявлено более 200 новых случаев заражения на 100 тыс. человек, жителям будет запрещено без уважительной причины уезжать из дома на расстояние дальше 15 км.

Кроме того, остаются закрытыми непродовольственные магазины, парикмахерские, спортивные, развлекательные и другие учреждения, школы перешли на дистанционное обучение, не работают детские сады.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Ангела Меркель Германия ФРГ
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