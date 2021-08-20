Меркель призвала Путина освободить Навального

Германия в очередной раз призвала освободить из заключения критика Кремля Алексея Навального, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 20 августа, в Москве на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"С нашей точки зрения, неприемлемо заключение Навального в колонию на основе прежнего приговора, который ЕСПЧ классифицировал как несоразмерный", - сказала глава правительства ФРГ. По ее словам, Германия продолжит следить за делом российского оппозиционера.

Она также призвала исключить три немецкие НКО из списка "нежелательных организаций". "Мы разочарованы тем, что три немецкие НКО включены в список нежелательных организаций, которые очень много работы проделали в рамках "Петербургского диалога" для сотрудничества между гражданскими обществами", - сказала Меркель.

Ситуация в Афганистане



Другой темой переговоров была ситуация в Афганистане. По словам Меркель, для Германии "сейчас приоритетом является помощь людям, которые на протяжении 20 лет операции миссии НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией". Меркель призвала Россию на переговорах с "Талибаном" повлиять на него с тем, чтобы эти афганцы могли покинуть страну. Канцлер подчеркнула, что в ближайшие дни Германия сделает все возможное, чтобы эвакуировать из Афганистана как можно больше людей.

Путин заявил о недопустимости развала Афганистана после прихода к власти в стране талибов, о необходимости прекратить навязывания путей развития страны извне. "Талибан" сегодня контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства", - сказал Путин. По его мнению, "сейчас особенно важно не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев".

"Северный поток -2"



Затронув газопровод "Северный поток -2", Меркель заметила, что это "не двусторонний российско-германский, а проект европейского характера, потому что в нем участвуют предприятия и из других стран". Канцлер также сообщила, что на переговорах с Путиным обсуждался документ, согласованный ФРГ и США, в котором, среди прочего, речь идет о транзите газа через Украину после 2024 года. "Мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать", - добавила она. По мнению Меркель, транзитный договор на поставки российского газа через Украину может и должен быть продлен на период после 2024 года.

Канцлер отметила также, что "в этом контексте мы обсудили и отношения России и ЕС" с учетом трансграничного углеродного регулирования в рамках климатической повестки. По ее словам, "со стороны РФ есть интерес вступить в обмен с Евросоюзом".

Путин, в свою очередь, заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута. Он напомнил, что Меркель "всегда придерживалась этой позиции о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года". "Я заверил, что мы полностью исполним все обязательства по транзитному договору, даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил президент РФ.

По мнению Путина, считать "Северный поток - 2" политическим проектом является "заблуждением". Он указал, что этот газопровод на 2 тысячи километров короче, чем украинский транзит. "Этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это намного дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой сроки и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", - сказал президент РФ.