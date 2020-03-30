Меркель сдала третий тест на коронавирус
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала третий тест на определение нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство DPA.

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Как заявил источник правительства Германии, третий тест также показал отрицательный результат.

"Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно", — добавил источник.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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