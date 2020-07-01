Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Проект "Северный поток 2" должен быть завершен, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она добавила, что действия США выходят за рамки правового поля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям. Нужно признать, что строительство затруднено, и мы все равно считаем, что правильно будет доделать этот проект. В этом ключе мы действуем", — сказала Меркель, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге. Ее слова приводит "Интерфакс".

Она вновь озвучила официальную позицию ФРГ, согласно которой "Северный поток 2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую".

"Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы и не лишать ее транзита российского раза и транзитных пошлин", — сказала канцлер.

США угрожают "Северному потоку 2" санкциями в случае, если собственники попытаются достроить газопровод — ранее строительство уже было приостановлено из-за американских санкций "первой волны".

Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер 26 июня сообщил, что конгрессмены от обеих партий — как республиканцев, так и демократов — внесли на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2".

Законопроект созвучен тому, что ранее предлагал сенатор-республиканец Тед Круз. Согласно его проекту, новые санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" — швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. В прокладке труб были задействованы три судна компании — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик — модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков". Как заявили ранее в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".