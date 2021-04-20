Меркель заявила о решении Германии в пользу "Северного потока-2"

Несмотря на мнения других стран Евросоюза, Германия приняла решение в пользу газопровода "Северный поток — 2", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Меркель отметила, что вокруг проекта развернулась "политическая борьба". Об этом сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на РИА "Новости".
"Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком — 2", знаю позицию многих стран-членов [ПАСЕ]. Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода", — сказала Меркель. Она отметила, что газ из "Северного потока-1" "не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию".
Меркель призвала ПАСЕ оставаться в диалоге с Россией. "В целом, у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом", — сказала канцлер Германии.
Сейчас строительство "Северного потока — 2" завершено на 90%. Против завершения его строительства выступают Польша и США. Соединенные штаты последовательно вводили санкции против компаний-участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. Госсекретарь США Энтони Блинкен называл газопровод "геополитическим проектом России", цель которого — "разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности". Bloomberg писал, что Джо Байден стремится остановить строительство трубопровода, при этом не вызывая "антагонизма" у Германии.
В Европарламенте предлагали не замораживать проект, но использовать его как рычаг давления на Россию.