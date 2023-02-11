Местные власти: Россия атаковала Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области Украины дронами-камикадзе "Шахед"

Российские силы в ночь на 11 февраля атаковали Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области Украины дронами-камикадзе "Шахед", пишет со ссылкой на местные власти "Новая газета. Европа".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Киевской областной военной администрации местных жителей предупредили об атаке и призвали жителей пребывать в укрытиях. "Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Телеграм-каналы также сообщили о работе ПВО в Киевской области и о двух сбитых дронах.

Глава областного совета Днепропетровской области Николай Лукашук рассказал, что в результате ночных атак в регионе есть разрушения, их масштабы уточняются.

В частности, российские силы атаковали энергетические объекты в двух громадах Криворожского района, один из них, по данным Лукашук, уже был поражен раньше. На месте попаданий произошли пожары, их ликвидировали. Под удар попал и Никопольский район, где попадание дрона также привело к возгоранию на объекте энергетической инфраструктуры. Огонь уже ликвидирован, заявил Лукашук.

По данным оперативного командования "Юг", силы ПВО сбили "Шахеды" на подлете к Одесской области и над Николаевской областью Украины. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил, что три беспилотника были сбиты украинскими ПВО. В Одесской области украинские ПВО сбили четыре иранских беспилотника "Шахед": как заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко, дроны пытались поразить объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке, российские силы 10 февраля нанесли еще одну массированную серию ракетных ударов по территории Украины и выпустили более 100 ракет по критически важной и гражданской инфраструктуре. Российские заявления о масштабах и эффективности ударов преувеличены, и армия РФ продолжает расходовать и без того ограниченные запасы высокоточного оружия для таких ударов, отмечают в ISW.