Facebook, meta
Foto: Facebook, meta

Владелец соцсети Facebook — американская компания Meta — ужесточит борьбу с постами, содержащими призывы к насилию на фоне войны России в Украине.

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"Компания не будет мириться с общими призывами к насилию против русских, а также к убийству глав государств. Meta выступает против русофобии", — цитирует агентство Reuters копию меморандума для внутреннего пользования от 14 марта за подписью вице-президента Meta Ника Клегга.

По словам Клегга, его компания постоянно корректирует критерии, которым должны соответствовать посты в Facebook. На минувшей неделе Meta поначалу разрешала посты с призывами к убийству президента России Владимира Путина и белорусского руководителя Александра Лукашенко, чтобы, как говорилось в обосновании, дать пользователям больше возможностей для критики российского вторжения в Украину.

В ответ Россия начала уголовное производство против Meta. Доступ к соцсетям Facebook и Instagram в РФ был сильно ограничен. Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов.

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