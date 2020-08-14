Между Турцией и Европой снова напряжение; ЕС проводит экстренную встречу. Что происходит?

Министры иностранных дел Евросоюза проводят экстренное совещание, на котором обсуждают в том числе противостояние между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье. Турция делает воинственные заявления и обвиняет Францию в игре мускулами. Почему Европа снова обсуждает конфликт с Турцией?

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Турция в пятницу несколько раз обвинила Францию в попытках давления на нее с помощью военной силы.

"Франции лучше избегать шагов, который могут привести к эскалации напряжения", — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу в ходе своего визита в Швейцарию.

"Они ничего не добьются, поигрывая мускулами. Ни в Ливии, ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Средиземноморье", — добавил он.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган тоже высказался по поводу возможного давления Европы, заявив, что его страна "ответит даже на самое незначительное нападение".

Скандал разгорелся — и не в первый раз — из-за одного турецкого судна. В чем его суть?

Что случилось?



Нынешнее противостояние — новый виток спора о том, кому принадлежат месторождения нефти и газа в Средиземном море. Турция уже не в первый раз проводит разведку на участке шельфа, который Греция считает своим.

Противостояние началось в начале недели — турецкое геологоразведывательное судно "Орук Рейс" вышло в спорный район в понедельник в сопровождении пяти военных кораблей. Греческий флот немедленно начал сопровождение группы.

К среде в дело вмешалась Франция — президент Эммануэль Макрон сначала призвал Турцию остановить разведку, а потом заявил, что два французских истребителя "Рафаль" и фрегат типа "Лафайет", прибывшие в регион ранее для маневров, останутся там.

Макрон заверил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, что французские военные будут пристально следить за ситуацией в регионе.

Уже утром в четверг французские корабли приняли участие в совместных с греческим флотом учениях неподалеку от острова Крит.

"Эммануэль Макрон — настоящий друг Греции и ревностный защитник европейских ценностей", — написал в "Твиттере" греческий премьер.

На стороне Греции в конфликте из-за шельфа традиционно выступают Кипр, Египет и Израиль, сотрудничающие над проектом поставок углеводородов с шельфовых месторождений в Европу.

Турецкий лидер сначала реагировал бурно, но потом сменил риторику на более умеренную.

Не называя имен, Эрдоган говорил, что Грецию толкает на неправильные шаги страна, "у которой нет даже выхода в Средиземное море". Однако через несколько часов, после телефонного разговора Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель, Анкара сделала более умеренное заявление.

Турция готова к компромиссам и диалогу на основе международного права, говорилось в нем.

В четверг на сторону Греции встал также Израиль. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встреч с Биньямином Нетаньяху и главой израильского МИД Габи Ашкенази.

"Я дал понять моим израильским собеседникам, что нарушение со стороны Турции представляет собой опасность для всех стран нашего региона", — сказал он.

Какие французские силы отправились в Средиземноморье?

Еще в среду в регион отправился вертолетоносец "Тоннер" класса "Мистраль" для помощи жителям разрушенного взрывом аммиачной селитры Бейрута.

Фрегат типа "Лафайет" с управляемым ракетным оружием на борту уже находился в регионе, прибыв туда для маневров, и теперь останется в греческих или киприотских территориальных водах.

Истребители "Рафаль" тоже уже базировались на Кипре, куда прибыли для маневров, но теперь перебазируются на Крит.

Объявляя о решении в среду, Макрон написал в "Твиттере", что французские военные будут сотрудничать с Грецией и другими европейскими партнерами. В то же время от призвал Турцию к диалогу как члена НАТО.

"Рост напряжения должен закончиться. Страны-соседи и союзники по НАТО должны вести спокойный диалог", — написал французский президент.

Шельфовый конфликт



Старый конфликт Турции и Греции из-за Кипра относительно недавно приобрел энергетическое измерение. Греция и Турция делимитировали богатые углеводородами участки морского шельфа, и зоны их территориальных претензий пересекаются. Каждую сторону при этом поддерживают и другие страны, как в регионе, так и вне его.

За последние годы на шельфовых участках неподалеку от Кипра были обнаружены богатые запасы углеводородов. Кипр, Греция, Израиль и Египет приняли решение сотрудничать в эксплуатации месторождений. В соответствии с их соглашением, нефть и газ должны отправляться в Европу по трубопроводу длиной 2000 километров, проложенному по дну Средиземного моря.

В прошлом году добычу углеводородов у берегов Кипра начала наращивать Турция.

Остров Кипр с 1974 года разделен на две части. Север острова находится под контролем Турецкой республики Северного Кипра, которую признает только Анкара.

В ноябре прошлого года Турция заручилась поддержкой Ливии, подписав с ней соглашение о делимитации морских границ. В соответствии с ним, Турция считает своей исключительной экономической зоной почти все пространство Восточного Средиземноморья вплоть до исключительной экономической зоны Ливии.

В мае Анкара заявила, что планирует начать добычу еще в нескольких районах, к западу от Кипра, что встревожило Грецию, ее партнеров по проекту и признанное правительство острова.

Турецкое правительство начало выдавать компаниям лицензии на добычу на месторождениях в Восточном Средиземноморье, включая шельфы у Крита и Кипра.

Вице-президент Турции Фуат Октай в июле заявил, что страна планирует защищать свои интересы. Ни администрация оккупированной части Кипра, ни сама Турция, не должны оставаться без своей части энергоресурсов, сказал он.

В ответ на активизацию Греция и Египет создали свою собственную эксклюзивную экономическую зону. Соответствующее соглашение было подписано 6 августа. Греция заявила, что это соглашение отменяет сделку Турции и Ливии.

По данным сайта Marinetraffic.com, турецкое разведывательное судно "Орук Рейс" по-прежнему находится в зоне разведки, к западу от Кипра. Его миссия продлится две недели, заявляли ранее турецкие власти.