Между Западом и Россией: новый этап в переговорах Армении и Азербайджана

Весна 2022 года в Карабахе началась с обстрелов и эвакуации мирных жителей из двух сел. Но за этим последовала не эскалация, а дипломатическая сенсация: после десятилетий вражды лидеры Азербайджана и Армении начали всерьез обсуждать мирный договор.

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Власти обеих стран и раньше готовились к переговорам, но после российского вторжения в Украину процесс ускорился. И если прежде переговоры шли только через Москву, сейчас у них появился еще один посредник — Евросоюз.

Эксперты говорят, что в этом нет противоречия — Южный Кавказ остается одним из немногих регионов, где позиции Запада и России совпадают — все хотят окончания конфликта.

Примирение двух стран поддерживает и Турция, которая ведет собственные переговоры о нормализации отношений с Ереваном.

"Поворотный момент в процессе"

В начале апреля в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Посредником выступил Шарль Мишель, глава Европейского совета.

Встреча продолжалась 4,5 часа — и после нее лидеры дали поручения главам МИД начать работу над мирным договором. Они также договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию для делимитации границы и обеспечения ее безопасности.

"Это действительно еще один поворотный момент в процессе", — прокомментировал Алиев эту встречу в разговоре со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, приехавшим в Баку 21 февраля.

Ранее он сказал, что на встрече в Брюсселе убедился, что "территориальная целостность Азербайджана принимается, и Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану."

Но остался вопрос: что стороны собираются делать с Нагорным Карабахом, международно признанным частью Азербайджана, на территории которого живут до 120 тысяч армян?

Ереван традиционно требовал для них права на самоопределение, то есть референдума с очевидным результатом — отделением от Азербайджана. А Баку просит забыть сам топоним Нагорный Карабах — и настаивает, что его жители не имеют права даже на автономию в составе республики.

Картина прояснилась, когда Пашинян выступил с ежегодным докладом перед национальным парламентом и рассказал, что обсуждал с Алиевым: "Если в прошлом мы ставили в основу статус Карабаха, выводя отсюда гарантии безопасности и права, то теперь мы ставим в основу гарантии безопасности и права, выводя из этого вопрос статуса".

"Статус в данной ситуации — это не самоцель, а средство обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха", — сказал Пашинян.

В этой речи, которая стала манифестом нового подхода армянских властей к отношениям со своим соседом, он назвал свою прежнюю позицию ошибкой и каялся, что не согласился на уступки прежде. Теперь же "повестка мира не имеет для нас альтернативы", говорит армянский премьер.

"Реверанс остается без ответа"

Армения готова отказаться от своих прежних позиций — сменив их на "повестку мира". Но готов ли Азербайджан пойти ей навстречу?

До второй войны Алиев предлагал карабахским армянам "самую высокую автономию" в составе Азербайджана — именно то, на что, судя по последним заявлениям, сейчас готовы согласиться армянские власти.

Однако после победы в войне Баку свое предложение отозвал. "Ни о каком статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный", — говорил Алиев.

"Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь президентом, не будет", — заявил он однажды.

Изменили ли что-то миролюбивые речи Пашиняна? Издание Eurasianet, подробно освещающее политику в регионе, изучило официальные и неофициальные сигналы из Баку — и не увидело в них намеков на возможный шаг навстречу армянскому лидеру.

Алиев пока лишь приветствовал смену позиций Армении.

"Пока реверанс Пашиняна остается без ответа", — резюмировала Олеся Вартанян из International Crisis Group.

"Несмотря на прорывной характер и довольно революционное содержание встречи в Брюсселе, за ней ничего пока не последовало", — подчеркнула она, указав на то, что после онлайн-встречи Алиева и Пашиняна при посредничестве Евросовета произошло освобождение очередной группы армянских военных, удерживаемых в Азербайджане. А после долгой личной встречи пока новых шагов навстречу не было.

Пашинян решился открыто начать разговор о масштабных уступках, потому что он получает позитивные сигналы из Баку, предположил собеседник Би-би-си в Ереване, прежде бывший депутатом парламента.

С этим предположением согласен Джошуа Кучера, редактор Eurasianet. "Предполагаю, что Пашинян не пошел бы на это, если бы он не получал от Азербайджана сигнала о готовности к тому, что они ответят взаимностью. Азербайджанские эксперты, с которыми я обсуждал этот вопрос, ожидают, что заявления Пашиняна могут изменить позицию Алиева".

Кучера добавил, что источники в Баку рассказывают ему о том, что международное сообщество ожидает от Азербайджана ответа на встречные шаги Армении.

"Международное сообщество, действительно, ожидает от Армении уступок, но они также ожидают от Азербайджана встречных уступок. Я думаю, что международное сообщество не хочет, чтобы в Карабахе снова произошли этнические чистки", — сказал эксперт.

Речь идет об опасениях карабахских армян, которые говорят, что в случае перехода региона под контроль Азербайджана, они все будут вынуждены покинуть свои дома — а следы исторического присутствия будут уничтожены.

Во время первой войны этническим чисткам подверглись сотни тысяч азербайджанцев из Шуши и семи районов вокруг Нагорного Карабаха, оккупированных армянскими силами.

Ранее, в начале конфликта, армяне стали жертвами погромов в Баку, Гяндже и Сумгаите и бежали из Азербайджана, а азербайджанцы — из советской Армении.

Конфликт международных посредников

Последние десятилетия США, Россия и Франция вместе пытались примирить Азербайджан и Армению. Три державы стали сопредседателями Минской группы ОБСЕ, созданной как ответ на войну в Карабахе в 1992-1994 годах.

Их усилия не увенчались успехом — стычки продолжались вдоль границы и переросли в полномасштабную войну в сентябре-ноябре 2020 года, посреди пандемии коронавируса.

Эта война резко увеличила роль России в регионе: российский президент лично написал текст декларации о перемирии, и российские миротворцы встали по периметру оставшейся под контролем армянских сил части Нагорного Карабаха.

Вашингтон и Париж формально остались посредниками, но потеряли рычаги влияния. Турция, чья военная помощь сыграла важную роль в победе Азербайджана, изначально претендовала на новую роль в регионе и в Минской группе ОБСЕ, но безуспешно.

Однако и сама Минская группа ОБСЕ фактически прекратила работу — Азербайджан открыто перестал считаться с ней, и все попытки Еревана перезапустить через нее переговоры о статусе Карабаха провалились.

Три державы-сопредседателя группы продолжали на словах сохранять приверженность формату, однако когда Россия напала на Украину, и этому пришел конец.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров обвинил США и Францию в отказе от формата. В Париже и Вашингтоне отвергли эти обвинения, однако уровень отношений между НАТО и Москвой вряд ли способствует возрождению формата.

Неудачи дипломатии, новые обстрелы в Карабахе и мирные инициативы

Пашиняна — это взаимосвязанные процессы, считает эксперт International Crisis Group по Южному Кавказу Олеся Вартанян.

"Это логичное событие. Возобновить переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ не удалось. У Армении практически нет военных ресурсов, чтобы противостоять Азербайджану в случае новой эскалации", — говорит Вартанян.

Теперь Пашинян пытается объяснить своему населению, почему он отказывается от переговорной позиции, которой разные армянские лидеры придерживались последние 30 лет, говорит эксперт.

"То, что Минская группа фактически прекратила работу — это хороший признак", — считает азербайджанский политический обозреватель Шахин Рзаев.

Посредники тянули переговоры в разные стороны, "как лебедь, рак и щука," говорит Рзаев: "Сейчас впервые за 30 лет появилась возможность договариваться напрямую".

Он отмечает, что и главы МИД двух стран впервые за долгое время обменялись телефонными звонками, встречались секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

На прямых переговорах настаивает и президент Алиев, заявивший, что "отношения между двумя странами должны решать эти страны. Те, кто хочет помочь, пусть помогают."

Азербайджанский лидер неоднократно критиковал Минскую группу ОБСЕ. "До второй карабахской войны Минская группа действовала 28 лет, за эти годы страны-сопредседатели совершили, наверное, сотни визитов в Азербайджан и Армению. И результат налицо — ноль", — сказал он в середине апреля.

Новая роль для Евросоюза

Все контакты Баку и Еревана после войны пошли через Россию — Алиев и Пашинян встречались в присутствии Путина, а конкретные вопросы обсуждали вице-премьеры в присутствии российского вице-премьера.

Убедившись, что позиции сторон расходятся по всем вопросам, Москва сделала ставку на экономику и логистику. Но и эта повестка стала предметом для разногласий: у сторон оказывались советские карты с разными координатами границ, и железные дороги они хотели восстанавливать в разных местах.

Примером того, как экономические проекты Москвы внесли противоречия, стало создание нового транспортного пути из Азербайджана в Нахичевань, его эксклав, прописанное в соглашении о перемирии. Кроме того, что за безопасность его должна отвечать пограничная служба ФСБ России, никаких деталей в договоре нет.

Алиев называет этот проект "Зангезурским коридором" и настаивает на его скорейшем создании, но такая терминология вызывает в Ереване опасения, что новый путь блокирует жизненно важную для Армении границу с Ираном.

Наконец, у обеих сторон появились вопросы к российским миротворцам, которые выплеснулись наружу к весне 2022 года.

Алиев прямо говорил, что к ним есть претензии, и азербайджанские СМИ обвиняли командующего миротворческим контингентом генерала Андрея Волкова в коррупции, не приводя доказательств.

В начале марта в один день на нескольких новостных сайтах вышли статьи под заголовками "Миротворец, не способный сохранить перемирие", "Миротворец-рэкетир" и "Человек не на своем месте".

Ереван в целом безоговорочно поддерживает миротворцев, так как они обеспечивают безопасность армян. Но весной 2022 года село Парух (Фаррух), населенное армянами, де-факто перешло под контроль Азербайджана, а позже российские миротворцы не пустили в Карабах группу армянских депутатов.

После этого армянские власти заговорили о том, что российская миротворческая миссия не может гарантировать безопасность гражданского населения Карабаха.

В пятницу секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что Ереван поддерживает присутствие миротворцев, но обострение в Карабахе показывает, что "этих механизмов безопасности также недостаточно для обеспечения полной безопасности".

Также после начала войны в Украине в азербайджанских СМИ появлялись сообщения о том, что часть российских миротворцев была переброшена из Карабаха в Украину.

Однако пока ни один независимый источник не подтвердил эту информацию, в отличие от отправки в Украину части российских военных, например, из Абхазии и Южной Осетии, о чем сообщала британская разведка.

"Конечно, все еще решающая роль [в Нагорном Карабахе] у России, и она никуда не уйдет от идеи быть судьей во всех конфликтах в постсоветском пространстве", — считает Шахин Рзаев.

"Но у нее после вторжения в Украину падает авторитет, и у нас есть теперь возможность получить ей альтернативу в лице Европейского совета", — считает эксперт.

"Мы возлагаем большие надежды на усилия Европейского союза, особенно на президента Шарля Мишеля, который уже активно вовлечен в этот процесс", — говорил Алиев о переговорах с Пашиняном.

Но посредничество ЕС не противоречит роли России. Кремль официально приветствовал проведение встречи между Пашиняном и Алиевым в Брюсселе.

В пятницу Нагорный Карабах и подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном глава Евросовета Мишель обсудил по телефону с Путиным, который "сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами", согласно сайту Кремля.

В среду и в четверг Тойво Клаар, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу, провел встречи с вице-премьерами Азербайджана и Армении на тему открытия коммуникаций — процесс, запущенный Россией. Он назвал эти встречи отличными и отметил твердую приверженность процессу с обеих сторон.

Свою поддержку переговоров Баку и Еревана подчеркивает и Госдепартамент США. Даже в условиях российского вторжения в Украину, урегулирование карабахского конфликта продолжают поддерживать как на Западе, так и в России.

"Это один из тех немногих вопросов, по которым у США, России, Евросоюза и Франции сохраняется общий интерес — предотвратить любую эскалацию особенно на фоне продолжающейся войны в Украине", — говорит Олеся Вартанян из International Crisis Group.

"Никому не выгодно, если в Карабахе возобновятся военные действия — на них придется реагировать, а реагировать совместно не получится", — считает эксперт.

Меняющиеся отношения с Россией и Турцией

Еще одна часть сложного геополитического уравнения, которое представляет из себя Южный Кавказ — это двусторонние отношения стран с Турцией и Россией.

Традиционно, Армения была ближе к России, в том числе как ее военный союзник по блоку ОДКБ и торговый по Евразийскому экономическому союзу.

С Турцией же граница Армении остается закрытой с 1993 года, и между ними нет дипломатических отношений.

Азербайджан же с Турцией считают друг друга братскими странами, и турецкая военная техника сыграла ключевую роль в победе Азербайджана во второй карабахской войне.

Но в феврале 2022 года — неожиданно для большинства экспертов и политиков — Алиев и Путин подписали в Москве декларацию о союзническом взаимодействии своих стран, которая в том числе предполагает оказание друг другу военной помощи.

Армения и Турция, между тем, еще в прошлом году начали переговоры о нормализации отношений. Спецпредставители обеих стран встречались уже несколько раз и договорились о переговорах без предварительных условий.

В начале марта министр иностранных дел Армении принял участие в дипломатическом форуме в Анталье и провел там встречи со своим турецким коллегой — событие, практически немыслимое еще год назад. Ранее было возобновлено авиасообщение между Ереваном и Стамбулом.

Россия поддерживает этот процесс. Его, как и переговоры с Баку, Пашинян 19-го апреля обсудил с Путиным в Москве. По его словам, им удалось договориться о дальнейших шагах в урегулировании карабахского конфликта и дальнейших шагах в отношениях Армении и Азербайджана.

"Турция, возможно, рассчитывала на большее, чем она получила в результате второй Карабахской войны", — говорит Шахин Рзаев.

После перемирия Анкаре удалось лишь договориться о создании совместного российско-турецкого мониторингового центра возле зоны конфликта, который, впрочем, турецкие офицеры не могут покидать — и должны наблюдать за соблюдением перемирия с помощью беспилотников.

"Турция ожидала более активной роли в миротворческом процессе, но эти ожидания не оправдались", — говорит Амберин Заман, старший корреспондент издания Al-Monitor, освещающего Ближний Восток.