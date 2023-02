Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России

Международная федерация журналистов (IFJ) приостановила членство Союза журналистов России (СЖР), сообщила IFJ в среду, 22 февраля, со ссылкой на результаты голосования членов исполкома федерации.

#Russia 🇷🇺: Today the IFJ has suspended the Russian Union of Journalists (RUJ) from membership following a vote of the Federation’s global Executive Committee.

Here is why 👇🏽 https://t.co/DPAeldQ4pa @EFJEUROPE