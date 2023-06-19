Международная правозащитная организация "Агора" объявлена "нежелательной" в России за "помощь оппозиционерам"

Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" деятельность Law Sofia Foundation — болгарского юридического лица основанной российскими адвокатами международной правозащитной организации "Агора". Соответствующий пресс-релиз опубликован в Telegram-канале ведомства.

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"Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. В своей деятельности организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций", — утверждает Генпрокуратура РФ.

"Агору" учредили в 2005 году правозащитники из нескольких российских регионов. В 2014 году организацию объявили "иностранным агентом", а в 2016-м ликвидировали по решению суда. За год до этого руководители "Агоры" перезапустили ее как международный проект, объединяющий более 50 адвокатов и юристов-правозащитников, которые специализируются на делах, связанных с нарушением прав человека в России.

Согласно российскому законодательству, гражданам РФ отныне запрещено отправлять "Агоре" пожертвования, распространять созданные ею материалы и "сотрудничать" с организацией. Что именно понимается под "сотрудничеством", в законе не уточняется — речь может идти как о трудоустройстве, так и, например, о предоставлении экспертного комментария. Подобные действия в России считаются преступлениями и влекут за собой ответственность вплоть до лишения свободы. Доступ к СМИ, которые в будущем будут цитировать или просто давать ссылку на сайт или соцсети "Агоры", может быть ограничен на территории РФ.

Ранее Генпрокуратура РФ объявила "нежелательными" экологическую организацию Greenpeace, антикоррупционный проект Transparency International, расследовательскую группу Bellingcat, базирующийся в Латвии Свободный университет и крупные независимые русскоязычные СМИ: "Медузу", "Важные истории", "Проект" и The Insider. Всего в реестре значатся почти 90 различных юрлиц.